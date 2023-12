Cesta Twiggy od šestnáctileté senzace k dnešní 74leté babičce je velmi fascinující. Do povědomí lidí se dostala díky její velmi štíhlé postavě, kterou se jako modelka pyšnila. Pobláznila davy dívek, které chtěly být stejně hubené. Ostatně, štíhlost je stále trendy. Jak Twiggy vypadá dnes?

Twiggy se narodila jako Lesley Hornbyová v roce 1949 a její dětství nebylo zcela jednoduché. Její matka se potkala s vážnými psychickými problémy. S největší pravděpodobností se objevily již po narození holčičky a novopečená maminka zřejmě bojovala s poporodní depresí. Psychické potíže se časem ještě prohloubily a dnes by byly lékaři označeny jako bipolární porucha. Aby toho nebylo málo, nikdy se matka světoznámé Twiggy nevyrovnala ani s válečným traumatem. Není divu, že takový koktejl emocí a těžkostí výrazně poznamenaly budoucí hvězdu nejen modelkovského mola.

Raketová kariéra do modelingu i módního světa

Na druhou stranu Twiggy vyrůstala ještě se svými sestrami a otcem. Od nich měla velkou podporu. Celá rodina ji navíc chránila před nástrahami slávy během jejího raketového vzestupu v 60. letech.

close info By Los Angeles Times - https://digital.library.ucla.edu/catalog/ark:/21198/zz0002p6rd, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125635772 zoom_in Modelka a herečka Twiggy a Justin de Villeneuve v Los Angeles, Kalifornie.

Kariéra modelku Twiggy katapultovala do drsného světa módy a během několika měsíců se z dívky stala ozdoba obálek časopisů Vogue a The Tatler. Podporována svými ostražitými rodiči proplouvala nástrahami 60. let a vyhýbala se drogám a obtěžování, které často pronásledovalo ostatní v její branži.

Její život brzy přesáhl přehlídková mola a promítl se do filmu a hudby. Získala dva Zlaté glóby za roli ve filmu The Boy Friend a plynule přešla z modelky na herečku. Navzdory převládajícímu stereotypu, že modelky jsou pouhými věšáky na šaty, Twiggy předčila očekávání všech ostatních.

Oslovení „Babička“ odmítá

Twiggy byla dvakrát vdaná, nejprve za Michaela Witneyho a později za herce a režiséra Leigha Lawsona. Právě v Lawsonovi našla celoživotní lásku, a nedávno oslavili korálovou svatbu. Navzdory pomíjivosti slávy zůstává Twiggy při zemi a vychutnává si obyčejné chvíle s manželem, dětmi, vnoučaty a přáteli. Vnoučata ji láskyplně oslovují "Mimi", ale tradiční označení "babička" důrazně odmítá.

Na zcela nové video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Plastiky ani botox neuznává

Twiggy se hrdě hlásí ke svým vráskám, nikoho tak asi nepřekvapí, že se vyhýbá plastickým operacím a odmítá botox a výplně. Ve světě, který je posedlý věčným mládím, si pevně stojí za svým a oceňuje krásu stárnutí. Twiggy je autentická i v tom, že opovrhuje nadměrným cvičením a jako dostatečnou prevenci proti bolestem zad doporučuje lekce pilates týdně.

Ačkoli Twiggy možná celý život nenáviděla své – dle jejích slov –"legrační nohy", zůstává sama sebou. Stárnutí nosí s noblesou a grácií sobě vlastní, nabídky na fotocení v plavkách s díky odmítá a zůstává věrná svému odkazu.

Je stále krásná!

V roce 2019 byla Twiggy vyznamenána titulem Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE) za svůj přínos v oblasti módy, umění a charity. Kromě svých osobních triumfů horlivě podporuje výzkum rakoviny prsu, ochranu zvířat a kampaně proti kožešinám.

Twiggyina cesta, kterou zachycuje připravovaný interaktivní virtuální dokument, ukazuje vývoj kulturní ikony. Její odkaz přesahuje hranice přehlídkového mola a dokazuje, že podstata krásy přesahuje věk a Twiggy ve svých 74 letech ztělesňuje nadčasový půvab a autenticitu.

Zdroje: www.lifee.cz, en.wikipedia.org, www.independent.co.uk