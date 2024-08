Externí autor 10. 8. 2024 clock 4 minuty gallery video

Za minulého režimu se bez něj neobešel žádný zábavný hudební pořad. Oblíbený moderátor Jan Vala si dokázal získat srdce diváků, úspěch mu ale nebyl přán. Jednoho dne se musel sbalit a televizi opustit. Co se tenkrát stalo a co dělá osmdesátiletý Vala dnes?

Jan Vala původně vystudoval DAMU, kde musel o svém talentu přesvědčit komisi skládající se z takových velikánů, jako byli Ladislav Pešek, Vlasta Fabiánová, Miloš Nedbal nebo Vítězslav Vejražka.

Tehdy se o místo ve škole ucházelo rovných 340 uchazečů a on byl mezi těmi dvaatřiceti šťastlivci, kterým přijímačky vyšly. V rozhovoru pro Mladou Frontu DNES kdysi sám Vala prozradil, že trému ani neměl.

„Myslím, že jsem velmi slušně recitoval. A říkal jsem jeden zamilovaný monolog. Tím jsem je ale asi neokouzlil, protože jsem tehdy měl pramalé divadelní zkušenosti. Dali mi také témata k improvizaci,” pokračuje v líčení tehdejšího přijímacího řízení Vala s tím, že k „volné disciplíně“ si vybral parodování svých profesorů.

Televizní klub mladých

Za studií se pak seznámil s Jiřím Wimmerem, s nímž pak ušel společně kus profesního života. Kromě vymýšlení různých scének jezdili také uvádět koncerty skupiny Rangers-Plavců, byli spolu na Kubě. „Byl to laskavý, hodný a všestranně talentovaný člověk, se kterým jsem se nikdy nepohádal,“ zavzpomínal na někdejšího kolegu a kamaráda Jan Vala.

Nicméně do cesty se této spolupráci postavil alkohol, Jiří Wimmer začal nekontrolovatelně pít, a tak se jejich cesty rozešly. Ztratil sice kamaráda a profesního parťáka, o práci ale nouzi neměl. V roce 1977 přišla nabídka z Československé televize.

S Valerií Chmelovou a Otou Štajfem se stali hlavními tvářemi nového pořadu, který se vysílal živě. A nebylo to nic jiného než „TKM“, tedy Televizní klub mladých. TKM byl unikátní tím, že se mu podařilo zůstat i přes panující režim poněkud jiný v tom, že do něj zvali mladé oblíbené zpěváky a hudební uskupení a na rozhovory chodili i ty osobnosti, které byly jinak pro soudruhy nežádoucí.

Urazil ředitele, dostal vyhazov na hodinu

Samotný Vala nikdy do strany nevstoupil, a tak je až s podivem, že se mu v tuto obtížnou dobu podařilo vystoupat na samotný vrchol své kariéry. „Snahy o to dostat nás do strany byly veliké. S Otou Štajfem jsme tak dlouho vzdorovali, až jsme si vyvzdorovali, že jsme v partaji nebyli. Ale tlak narůstal a dalo se čekat, že někdy něco bouchne. A to se taky stalo,“ předesílá nepříjemné události, které následovaly v upřímném rozhovoru v pořadu 13. Komnata.

Na jednom z firemních večírků si totiž trochu více pustil pusu na špacír a nepřímo se pustil do tehdejšího ředitele Jana Zelenky. Vala vyprávěl, že ještě než na večírek samotný došel, byl už naštvaný, protože jen pár dní před tím jej s Otou Štajfem rozdělili.

„Na večírku zpívali šéfredaktor Zdeněk Potoček a tehdejší nový šéf Českého rozhlasu Karel Kvapil písničky Suchého a Šlitra. Řekl jsem jim, že my dobře víme, že Suchý se Šlitrem jsou náš národní poklad. Ale také víme, že je máme zakázané. ‚Vy je zakazujete a sami je zpíváte, to je velké pokrytectví. Já nejsem komunista. Ale než ředitel Zelenka, to jsem větší‘,” vyřkl tehdy sám nad sebou ortel oblíbený moderátor, protože následující den už byl bez práce.

Vyhazov dostal na hodinu, a tak si vzal pár svých věcí, vyklidil stůl a odešl. Poté měl samozřejmě notné problémy se sehnáním práce nové, za pomoci přítele sehnal alespoň místo montéra v JZD. I takto smutně může dopadnout člověk, který si znelíbí režim, jež vládne.

Co dělá dnes?

Po sametové revoluci v roce 1989 se sice do televize vrátil, ale jeho někdejších úspěchů se mu už dosáhnout nepodařilo. Byl tedy chvilku moderátorem na volné noze a pak také pracoval jako tiskový mluvčí.

Dnes je již tato legendární televizní osobnost v důchodu, kterého si i zaslouženě užívá. Žije ve vísce kousek od Znojma, kde se nachází to, co má tolik rád. Víno. To sice nepěstuje, ale že ho má rád, je zjevné. Než se odebral na věčný moderátorský odpočinek, střihl si ještě v televizi krátkou epizodu s dokumentárním cyklem právě o tomto lahodném moku.

