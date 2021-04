Jak vakcíny Moderna a Pfizer účinkují na děti? Vědci mají první výsledky

Očkování / ilustrační foto

Foto: Profimedia

Že je vakcína společnosti Moderna u drtivé většiny pacientů přijímána bez větších problémů, se dávno ví. Mnoho lidí, zvláště pak rodičů, mělo ovšem obavy o zdraví svých dětí, které si časem očkováním rovněž projdou. Vědci nyní přišli s prvními výsledky výzkumu, jaký dopad má vakcína na mladý organismus.

Očkování se zdá být tou správnou cestou z pandemie koronaviru. Celosvětově mají při získání vakcíny přednost hlavně starší lidé a lidé z rizikových skupin. Postupem času se ale na řadu dostanou i děti, s čímž mnoho rodičů dodnes nesouhlasí. Podle prvotních výsledků se ovšem zdá, že obavy jsou zcela zbytečné. I dětští pacienti totiž očkovací látku snášejí bez problémů.

Vše se vyvíjí skvěle

Lékař Robert Finberg ze zdravotnické školy UMass se nechal dle webu Masslive.com slyšet, že by látka společnosti Moderna mohla být brzy autorizována i pro podání dětem a dorostencům. Výzkum zaregistroval celkem tři tisíce dorostenců z 15 zemí světa a nyní zjišťuje, jak jejich těla reagují na vpravení očkovací látky. „Klinické testy zatím byly velmi úspěšné a troufám si říct, že jsme velmi sebevědomí v tom, že to tak bude i pokračovat,“ nechal se slyšet doktor Finberg. „Zdá se, že vakcíny jsou velmi bezpečné a také velmi efektivní,“ dodal ještě.

Očkování / Ilustrační fotoZdroj: Profimedia

První data zdravotnické školy UMass ukazují, že je vakcína dokonce ještě efektivnější a má méně vedlejších účinků u dětí od dvanácti do patnácti let. Ve Spojených státech by tak mohlo být podávání vakcín dětem autorizováno během několika málo týdnů.

Účinná není jen vakcína Moderna, ale i Pfizer

Podle Finberga není žádným překvapením, že mladí lidé snáší očkování podstatně lépe než například lidé nad šedesát let, neboť je obecně známým faktem, že mladý organismus reaguje na vakcíny podstatně lépe. „Zatím můžeme říct, že obě vakcíny, Pfizer i Moderna, jsou si rovny, co se jejich efektivnosti pro dětský organismus týče,“ uvedl lékař a dodal, že neočekává, že by vakcíny mohly u dětí způsobovat jakékoliv trvalé problémy.

Finberg by byl zároveň rád, kdyby k autorizaci vakcíny pro očkování dorostenců došlo co nejdříve, aby bylo možné je zaočkovat do konce léta. Tak je podle něj možné vrátit všechny studenty se začátkem nového školního roku zpátky do lavic.