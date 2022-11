Před 210 tisíci lety obývala Evropu záhadná populace. Vědci netuší, kde se vzali

Lenka Bělská

Lebka z jeskyně jeskyně Apidima.

Foto: Profimedia.cz

Vášeň pro cestování máme pravděpodobně v krvi. Dokazují to migrační vlny druhu Homo sapiens z Afriky do Evropy. Nový výzkum fragmentů lebek z řecké jeskyně Apidima naznačuje, že lidé se na starém kontinentu usadili o 150 tisíc let dříve, než se původně předpokládalo.