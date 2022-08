Dokázali byste přežít ve středověku? Moderní člověk by měl velké problémy

Tereza Malá

Přežil by moderní člověk ve středověku?

Foto: Master1305 / Shutterstock

Pokud bychom dokázali cestovat v čase, určitě bychom si zvolili jinou dobu, v níž se chceme ocitnout než středověk. Jak bychom se cítili a jak by to vypadlo, kdybychom se ocitli například ve středověké Anglii? Bylo by to skutečně děsivé, odporné, brutální a náš život by byl jen velmi krátký?