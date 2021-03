Může moderní věda zastavit stárnutí?

Proces stárnutí je nezvratný, přestože po elixíru mládí nebo věčného života se pátrá už staletí

Foto: Lado / shutterstock.com

Od nepaměti se lidé zajímají o to, zda by mohli zvrátit nelítostný proces stárnutí. Za poslední století se opravdu délka života prodloužila, a to díky moderní medicíně, větší osvětě společnosti ohledně hygieny a dostatku kvalitní stravy. Můžeme však stárnutí ještě více zpomalit či dokonce zastavit?

Každý člověk disponuje chronickým a biologickým věkem. Chronický je jednoznačně určen naším datem narození a nemůžeme ho ovlivnit. Naopak, biologický souvisí s naší fyzickou, ale také mentální stránkou. Ten můžeme ovlivnit a s ním se taky pojí proces stárnutí.

Existuje mnoho teorií o stárnutí. Podle jedné stárneme a umíráme proto, abychom udělali prostor svým zdravějším a schopnějším nástupcům. Dle jiné zase hodně záleží na rychlosti metabolismu, úniku volných radikálů nebo hromadění genetických mutací.

Významná práce v oblasti stárnutí byla publikovaná v prosinci 2020 v magazínu Nature. Evoluční biolog Juan Carlos Izpisua Belmonte našel způsob, jak u myší podpořit regeneraci a nahrazení poškozené tkáně. Důvodem stárnutí totiž mohou být mimo jiné i epigenetické změny, tedy změny chemických skupin v rámci DNA. Vědec si přitom s myšími geny začal hrát už před pěti lety. Výsledkem sice bylo, že myši stárly pomaleji, když se ale procesy prováděly až moc dlouhou dobu, začaly se u zvířat objevovat nádory.

Zpomalit proces stárnutí pomáhá i vhodná kombinace superpotravinZdroj: profimedia.cz

Jiný vědec, genetik Yuancheng Lu zase zkusil pomocí viru, do kterého vpravil geny, vyléčit a omladit poškozené nervy v oku. Byl přidán taky tzv. přepínač, jenž umožňoval aktivovat podané geny. Po vstříknutí viru bylo opravdu pozorováno zlepšení zdravotního stavu a krom toho se dokonce epigenetický vzorec přeměnil do mladšího stavu. Musíme ale stále myslet na to, že se takto dokázaly vyléčit zatím jen myši. (Zdroj:www.lidovky.cz)

Je pravdou, že už v roce 2017 se podařilo najít molekulu, která by měla potlačit stárnutí a mohla by být vpravována do těla skrze léčbu kmenových buněk.

Nemoci během stárnutí řeší vědec Dr. Aubrey de Gray. Prohlašuje, že bude díky svým výzkumům prvním člověkem, který bude žít 1000 let. Zatím však nenašel konkrétní způsob, jak na to. Veškerou naději vkládá do omlazovacích klinik, které by měly svými procedurami jak předejít rakovině, tak posílit buňky odolné vůči smrti. (Zdroj:www.flowee.cz)

I když ještě nikdo z vědců nevynalezl lék proti stárnutí, můžeme se řídit několika radami, které by nám měly zajistit delší a zdravější život. Pokud je to možné, měli bychom se vyhýbat stresu, nekouřit, nepřehánět to s alkoholem a každý den se alespoň 30 minut hýbat. Zcela nezbytným je kvalitní spánek o 7 až 8 hodinách denně. Důležité je také pití dostatku filtrované vody. Do svého jídelníčku bychom měli zařadit zdravé tuky, vhodné antioxidanty a superpotraviny. Doporučuje se i tzv. kalorická restrikce, což je snížení přijímaného množství potravy při zachování její pestrosti. Doplňovat by se taky měl kolagen.

Co je velice důležité pro psychické zdraví, je budování, plánování, plnění si vytýčených cílů a vážení si přítomného okamžiku. (Zdroj:www.eccevita.cz)