Hluboko pod azurovými vodami Belize se nachází zázrak známý jako Velká modrá díra. Tento kolosální mořský závrt už léta fascinuje vědce i dobrodruhy a láká je k odhalení svých tajemství ukrytých v propasti. Vědci se ponořili a na jejím dně našli neuvěřitelný objev.

Nedávno se tým neohrožených potápěčů vydal na cestu do této záhadné propasti a to, co objevili, vzbudilo ve světě úžas.

Přírodní zázrak s temným tajemstvím

Na Velkou modrou díru, která se nachází u pobřeží Belize v Karibiku, je úchvatný pohled. Tento přírodní zázrak, který se táhne přes 300 metrů na šířku a noří se do hloubky kolem 124 metrů, uchvátil představivost mnoha lidí. Je součástí systému rezervace Belizského bariérového útesu a má vážený status světového dědictví UNESCO.

V roce 2018 podnikl tým potápěčů ze společnosti Aquatica Submarines, vedený miliardářem Richardem Bransonem, odvážnou expedici na samotné dno tohoto kolosálního mořského propadliště. Jejich úkol: odhalit tajemství skrývající se v hlubinách a vytvořit 3D mapu tohoto podmořského zázraku.

Sestup do temnoty

Expedice začala velmi slibně, když potápěči obdivovali mořský život včetně mořských želv, útesových žraloků a obřích korálů, kterým se daří v mělčích částech Velké modré díry. Když se však vydali hlouběji, začal bující ekosystém slábnout.

V hloubce kolem 90 metrů narazili potápěči na zlověstnou bariéru - silnou vrstvu toxického sirovodíku. Tato toxická vrstva účinně uzavřela hlubší části propadliny před životodárným kyslíkem nad nimi.

Nečekané objevy

Při průzkumu hlubin tým učinil řadu překvapivých objevů. Mezi troskami roztroušenými na dně se nacházely škeble a mušle lastur spolu s kraby poustevníky, kteří se do díry odvážil, ale udusili se.

Ještě více než těla byl však skličující pohled na dvoulitrovou láhev od coly, coby důkaz vlivu člověka na toto kdysi čisté prostředí.

Nejvíce mrazivý objev však měl teprve přijít. Mezi troskami narazili potápěči na dvě lidská těla, která pravděpodobně patřila ztraceným potápěčům z předchozí výpravy do Velké modré díry. Bylo přijato rozhodnutí nepokoušet se o jejich vyzvednutí a nechat je nerušeně odpočívat v klidných hlubinách.

Na video z expedice se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Okno do minulosti

Ne všechny nálezy byly chmurné. Tým narazil také na nádherné krápníky, minerální útvary, které obvykle visí ze stropů jeskyní. Tyto krápníky prozradily, že na místě byla kdysi suchá jeskyně, a nabídly tak pohled do historie Země. Vědci se domnívají, že Velká modrá díra vznikla během poslední doby ledové a potopila se přibližně před 14 000 lety, když doba ledová slábla a hladina moře stoupala.

Vliv klimatických změn a plastů

Zjištění expedice slouží jako důrazná připomínka nebezpečí klimatických změn a znečištění plastem. Branson při úvahách o cestě zdůraznil hluboký dopad těchto dvou problémů na naše oceány. Zdůraznil naléhavost řešení změny klimatu a eliminace jednorázových plastů, které nadále ohrožují křehké ekosystémy našich moří.

Velká modrá díra zůstává svědectvím geologické historie Země a pokračujícího boje za zachování našich oceánů. Objevy expedice vrhají světlo na složitý podmořský svět, kde se může dařit životu uprostřed nepřízně osudu a kde nás každý ponor přibližuje k pochopení tajemství hlubin.

Zdroje: www.topky.sk, edition.cnn.com, www.jpost.com