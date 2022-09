Manželé našli po bouřce na zahradě zvláštní kuličky. Doteď není jasné, co to je

Elena Velímská

Pro prudký liják má české přísloví výraz „padají trakaře“, anglické zase, že padají „kočky a psi“. Jak se však ukázalo, ve Velké Británii – přinejmenším v anglickém hrabství Dorset – při průtrži mračen nemusí padat k zemi jen tito domácí mazlíčci. Z těžkých tmavých mraků můžou padat i modravé rosolovité perličky. A ty posely po bouřce zahradu jednoho vysloužilého leteckého inženýra…

Letecký inženýr vypráví

Jednašedesátiletý S. Hornsby z Bournemouthu, letecký inženýr v důchodu, šel někdy před deseti lety v jeden zimní podvečer do garáže svého domku pro polena do krbu. Zčista jasna, jak vyprávěl, „… obloha velmi potemněla a pak se zbarvila podivnou žlutou barvou. Pak nastalo krátké, prudké krupobití, které trvalo asi 20 vteřin.“ Přitisknul se ke zdi domku, aby nezmoknul, ale v mžiku bylo po všem. Bouře však nepokryla jeho zahrádku hrudkami ledu. Kroupy, jak uvedl, mu připadaly jako velké krystalky soli a pak uviděl v trávě „cosi jako rozbité sklo“. Z opatrnosti se jednoho „sklíčka“ dotknul nohou. To se rozplynulo. „Říkal jsem si, to je divné." Pak se rozhlédl a uviděl spoustu dalších – modravých želatinových kuliček. „… nebylo možné je zvednout“, vyprávěl „… byly velmi rosolovité“. Zdálo se, že mají skořápku, ale uvnitř byly měkké. Došel si pro lžíci a posbíral je do zavařovačky.

Záhadné modré kroupy

„Je to ta nejzvláštnější věc, jakou jsem kdy viděl. Nejsou cítit, nevznášejí se. Jsem už mnoho let letecký inženýr, ale nikdy jsem nic podobného neviděl,“ vzpomínal. Inženýra napadlo, že by to mohla být třeba nějaká chemická látka, která se dostala do bouřkového mraku, kde ztuhla, na zem pak spadla jako kroupy. Rozhodl se tedy donést sklenici s modrými kuličkami na školu aplikovaných věd při Bournemouth University na vědeckou analýzu.

Vědecká asistentka J. Peggová se zprvu na zběžný pohled domnívala, že by to mohla být vajíčka mořských bezobratlých živočichů, které třeba mohli nějakým způsobem roztrousit ptáci. „Přenos vajíček na ptačích nohách je dobře zdokumentován a myslím, že pokud ptáka zastihla bouřka, mohlo by to být příčinou.“ K nálezu se vyjádřil i G. Pretor-Pinney z Cloud Appreciation Society: „Protože se objevily kroupy, víme, že musely pocházet z oblaku cumulonimbus, který má prudké stoupající a klesající proudy. Stoupající vzduch může způsobit malá tornáda, která mohou nasát věci z moře nebo pevniny a ty mohou zůstat v mraku nějakou dobu, dokud nespadnou.“

Modrý rosol pod mikroskopem

Britský tisk, včetně The Guardian, pro své čtenáře o podivném nálezu uveřejnil článek. Ten přirozeně vzbudil rozruch. Začala se rojit různá možná i prapodivná vysvětlení. No jak jinak, mimozemšťané nechyběli. Ale ani slzy andělů. Záhy však vyšel další článek, který oznamoval, že jsou vědci vyřešení záhady původu modrých kuliček už blízko. Po prvních rozborech J. Peggová v tisku uvedla: „Spekulace o povaze záhadných želatinových kuliček přinesly mnoho zábavy, ale nyní, když máme k dispozici vzorek, můžeme některé z prvních dohadů vyloučit. Poté, co jsme kuličky prozkoumali pod výkonným mikroskopem, můžeme vyloučit, že by se jednalo o živý materiál.“ Žádná vajíčka, žádná mimozemská forma života.

Dorsetské záhada vyřešena?

Dorsetské modré kuličky se po bouři objevily pouze na zahradě pana Hornsbyho. Nebyly na chodnících, silnicích, střechách. Nebyly biologického původu. Takže se vědci přiklonili k názoru mnoha čtenářů a v tisku uvedli, že „… kuličky skutečně vypadají jako hydratační želé z květinářství.“ No třeba vyšlo najevo, že paní Hornsbyová jen vzorně pečovala o zahrádku a možná se jen manželovi o „hydratační“ položce v rodinném rozpočtu zapomněla nezmínit. Nebo prostě modré kuličky, o kterých neměl Hornsby ani ponětí, vyplavil na povrch ze země prudký déšť. Vědecká bádání tak dál už zřejmě neměla smysl. Další články nevyšly a ani po letech se neobjevilo jiné vysvětlení.

