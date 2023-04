Záhadný modrý vír rozzářil noční oblohu nad Aljaškou před pár dny. Byl zachycen i na fotografii, nad níž si mnozí vědci lámou hlavu. Krásný úkaz byl spatřen na noční obloze a přihlížející diskutovali o tom, co by to mohlo být. Polární záře? UFO? Nebo něco jiného? Téměř nikdo nezná odpověď.

My lidé neustále objevujeme nové věci o vesmíru kolem nás. Na noční obloze se v polovině dubna objevila podivná bleděmodrá spirála. Důvodem bylo, že nabité částice ze Slunce interagovaly se zemskou atmosférou a vytvářely jasné zelené pruhy. A i když spirála jako UFO vypadá, vysvětlení je mnohem realističtější. A to se dokonce nejedná ani o STEVE. Northern Lights, přírodní světelná show, se vyskytuje v polárních oblastech. Co myslíte, že to je? Podívejte se:

Zdroj: Youtube

Co je STEVE? Kupodivu ne tato spirála…

I samotní vědci byli nejprve zmateni, co by mohlo být příčinou tohoto podivného úkazu. Občas tak vypadá jev známý jako "STEVE" (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement).

STEVE je relativně nový objev, který byl pozorován teprve v posledních letech. Jedná se o typ atmosférického jevu, který je způsobený proudem nabitých částic v horních vrstvách zemské atmosféry. Tyto částice se srážejí s atomy kyslíku a dusíku v atmosféře a vytvářejí jasný světelný pás, který se může objevit v různých barvách, včetně fialové, zelené a modré. Jenže tentokrát to STEVE nebyl. I tento velmi vzácný a krásný úkaz je vzhledem k jeho pomíjivosti obtížné zachytit na fotoaparát.

Space X

Navzdory svému vzhledu UFO má však záhadná spirála mnohem přízemnější vysvětlení. Jak později vědci vysvětlili, jednalo se o přebytečné palivo, které se uvolnilo z rakety společnosti SpaceX. Raketa Falcon 9 odstartovala z Kalifornie asi tři hodiny před objevením spirály.

Jednalo se o polární start, díky čemuž byla viditelná nad velkým územím Aljašky.

Navíc to není poprvé, kdy se tento úkaz na obloze objevil. V lednu se podobný jev objevil nad havajským ostrovem Big Island a vloni v létě nad Novým Zélandem.

Palivo z raket je někdy potřeba vypustit, jak informoval vesmírný fyzik, doktor Don Hampton. Když podle něj k vypuštění paliva dojde ve velkých výškách, palivo se změní v led. Když je palivo z rakety vypuštěné, zmrzne a zkrystalizuje do tvaru spirály, kterou pak osvětluje slunce. Spirála byla v tomto případě způsobená vodní párou ve výfukových plynech rakety Falcon, která měla jako náklad 51 kosmických lodí.

Bouře na internetu

Po zveřejnění fotografie vyvolala spirála na internetu malou bouři, když ji fotografové zveřejnili. Jeden z uživatelů Twitteru se nechal slyšet, že to vypadalo, že přiletěli mimozemšťané.

Spirálu sledovalo mnoho lidí a někteří prohlásili, že to byla nejšílenější věc, jakou kdy viděli. „Začalo to vypadat jako spirála polární záře, dokud se pomalu neobjevil střed, který pomalu přelétal od obzoru k obzoru. Pak se spirála rozprostřela a pokryla celou oblohu, když se rozptýlila jako vlnka ve vodě,“ řekl jeden z přihlížejících.

Podle informací společnost SpaceX vloni uskutečnila 61 startů, což představuje dvojnásobek oproti 31 startům v roce 2021.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.sciencealert.com, flipboard.com/@sciencealert