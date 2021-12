Vědci netuší, proč se v rodině Fugatesových po staletí rodí tmavě modří lidé

Lidé s modrou kůží. Ilustrační foto.

Foto: Master1305 / Shutterstock

Jsme zvyklí na spoustu odstínů pleti a etnické odlišnosti, ale je potřeba říci, že modrá barva pleti by nás u nového souseda nebo spolužáka přinejmenším překvapila. Přesto ve státě Kentucky žije rodina Fugatesových, která se již po staletí chlubí modrou pletí svých členů. Říká se jim „modří lidé z Kentucky“.

Díky své netradiční barvě pleti jsou Fugatesovi jakýmisi vyvrheli společnosti. Sice se do této role pasovali více méně sami, ale naučili se raději žít odděleně od okolního světa již po celé generace. Fugatesovi jsou totiž modří. Je tomu tak již přes dvě stě let, ale i tak to pro jednotlivé její členy nebylo jednoduché. Jejich odlišnost je totiž natolik abnormální, že nebylo lehké se s ní vyrovnat.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Poslední modrý Fugates

V roce 1975 se narodil Benjamin "Benjy" Stacy a sestry a lékaři byli šokováni a zmateni. Dítě mělo totiž zcela jinou barvu pleti než ostatní novorozenci. Jeho kůže byla tmavě modrá, ale ne tak, jako když je miminko přidušené. Lékaři byli natolik šokováni a překvapeni, že zavolali záchranku, aby novorozeného Benjyho odvezla 116 mil do lékařského centra Kentucké univerzity. Ale ani zde nikdo příčinu neznal a ani po dvou dnech nejrůznějších testů lékaři nevěděli řešení. S možnou hypotézou přišla až Benjyho babička, která se zeptala lékařů, zda znají modré Fugatesovi z Troublesome Creeku… Znali je a ukázalo se, že babička Benjyho otce z otcovy strany byla modrá Fugatesová… Benjy se tak stal posledním modrým Fugatesem z rodu obývajícím Apalačské hory v Kentucky už 197 let.

Modrá rodina s tradicí

První člen rodiny Fugatesových ve Spojených státech byl francouzský sirotek Martin Fugates, který se usadil v Kentucky v roce 1820 a zde se později i oženil. Vzal si Elizabeth Smithovou, o níž se říkalo, že „je bledá a bílá jako horský vavřín, který každé jaro rozkvétá v okolí potočních prohlubní.“ Byla to neskutečná náhoda, ale později se ukázalo, že jak Elizabeth, tak nový přistěhovalec, měli recesivní gen, díky němuž se čtyři ze sedmi dětí z jejich manželství narodily s modrou pletí.

Abnormalita naštěstí jen kožní

Protože Kentucky bylo v té době poměrně chudé na síť silnic a železnice zde ještě nebyla vůbec, začali se z nouze Fugatesovi pářit mezi sebou a v rámci jedné pokrevní linie se narodilo mnoho dětí.

Ač z historie dobře známe, kam vede mísení se jedné krve, Fugatesovi měli vlastně štěstí v neštěstí, protože kromě modré barvy kůže byli všichni zdraví a normální. Jen jejich genetická izolace byla příčinou toho, že se lidí s modrou kůží objevovalo stále více. Rodina žila stále v relativní izolaci a lidé z Troublesome Creeku je přijímali i modré.

Fugetoesovým však jejich barva kůže poměrně dost vadila a zejména někteří začali kobaltově zbarvenou kůži nenávidět. Styděli se za svou odlišnost, ale i za to, že jsou vlastně geneticky příbuzní. Proto se rozhodli svůj problém řešit.

Dost bylo modré!

Dva členové rodiny nalezli pomoc u Madison Caweinové, hematoložky na lékařské klinice Kentucké univerzity. „Opravdu se styděli za to, že jsou modří," vzpomíná Caweinová. "Patrick byl na chodbě celý shrbený. Rachel se opírala o zeď. Nechtěli jít do čekárny. Bylo vidět, jak moc jim vadí jejich barva kůže." Nakonec Caweinová jejich vzácnou dědičnou poruchu krve, která je způsobena nadměrným množstvím methemoglobinu v krvi. Methemoglobin je nefunkční modrá verze zdravého červeného hemoglobinu, který se u většiny bělochů projevuje kůží s růžovým nádechem. Fugatseovým však nadměrné množství modrého methemoglobinu v krvi změnilo barvu jejich kůže na modrou. A bohužel, porucha byla dědičná.

Léčba? Naopak – více modré

Modří lidé jsou velmi vzácní a u Fugatesových se tento jev projevil zejména díky mísení se v rámci jedné rodiny. Fugetesovi byli zděšeni ještě více, když jim Caweinová představila řešení: ještě více modré barvy! Nejlepší chemickou látkou pro aktivaci procesu přeměny methemoglobinu v těla na běžný hemoglobin je totiž methylenová modř. Fugatesovi zprvu nevěřili vlastním uším, ale po opakovaném používání nového léku modré zbarvení jejich kůže téměř úplně zmizelo a kůže zrůžověla jako u běžných lidí. Lék však bylo potřeba užívat dlouhodobě.

Díky léku to byl nakonec právě Benjy, kdo byl poslední modrým potomkem rodiny Fugatesových. I dnes je jejich kůže modřejší, ale již jen občasně, zejména když je jim zima nebo jsou „rudí“ vzteky. Již se ale nestydí a nemusejí žít v izolaci.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Blue_Fugates, allthatsinteresting.com, www.historicmysteries.com