Vědci natočili v Karibiku neznámý modrý organismus. Nic podobného zatím neviděl

Neznámý modrý organismus se skrývá v hlubinách.

Foto: Profimedia.cz

Na první pohled vypadá jako příšera ze sci-fi. Záhadný tvor byl objeven odborníky z Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) v hlubinách Karibského moře. O co přesně se jedná zatím vůbec netuší.

I přesto, že máme moře a oceány doslova na dosah ruky, až 95 % jejich hlubin stále zůstává neprozkoumáno. Už jeden kilometr pod hladinou je absolutní tma a teplota kolem bodu mrazu. Problémem je také atmosférický tlak. Ten vzrůstá z každými deseti metry. „Pomyslnou hranicí je 150 metrů," říká fyzik Zdeněk Bochníček. „Pokud se lidé potopí do větší hloubky, tlakové síly mohou k sobě přiblížit molekuly tvořící naše tkáně. Dojde pak k selhání organismu."

Jenže neznámý podmořský svět láká k objevování. Proto Národní úřad pro oceán a atmosféru spustl projekt NOAA's Voyage to the Ridge, během kterého zkoumá hlubinné oblasti Karibského moře. Využívá k tomu robota.

Modrý živočich z Karibiku

30. srpna tohoto roku se potopil do oblasti jihozápadně od St. Croix. Po několika minutách posádka průzkumníka s názvem Okeanos zahlédla podivný objekt. „Není to ani slizké, ani tvrdé. Je to beztvaré, modré a má to výčnělky," popisují vědci ve videu.

Zdroj: Youtube

Hrudka připomínající masážní míček je zatím stále záhadou. Pravděpodobně jde o nějaký druh měkkého korálu, houby nebo ježka. Korály, jako jsou tzv. šmoulí polypy Sansibia flava, se také pyšní nezvykle modrou barvou. Mají však chapadla evokující květinu.

Mořská houba Haliclona caerulea se vyznačuje nádhernou blankytně modrou barvou. Její tělo se ale skládá z válcovitých dutých výběžků. S největší pravděpodobností tak jde o neznámý druh vakovitých bezobratlých živočichů Ascidiacea. Jejich zaoblená těla o velikosti od 0,5 cm do 10 cm jsou připevněna k pevnému objektu. Ústním sifonem nasávají vodu a zachytávají plankton.

Oceánské podivnosti

Průzkumník NOAA Okeanos není v objevování podivných podmořských tvorů žádný začátečník. Vědci přiznávají, že s každým ponorem se setkají s alespoň jedním neidentifikovaným organismem. V roce 2019 například spatřili hvězdice, které připomínají ravioly nebo temné díry na mořském dně, jež vypadají, že je vykopal člověk.

Zatím je modré UOO (neidentifikovaná oceánská zvláštnost) stále zahaleno rouškou tajemství. Více o něm řeknou až výsledky analýzy materiálu z jeho těla.

