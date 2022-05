Pravděpodobně byla nalezena kostra slavné Mony Lisy. Nemá ale hlavu

Foto: Gantas Vaičiulėnas / Pexels

Jeden z nejvýznamnějších a nejdiskutovanějších obrazů vůbec – obraz Mony Lisy, vzbuzuje velké množství diskusí, a to nejen nad obrazem samým, ale i nad ženou, kterou da Vinci ztvárnil. Již neuvěřitelně dlouho archeologové pátrají po ostatních Mony Lisy a u každé nově nalezené kostry doufají, že by to mohla být ona. Poslední, zatím stále nejvýznamnější nález, byl učiněn v roce 2011. Ale mělo to háček - i když kostra patřila ženě - neměla hlavu!