Mona Lisa v sobě skrývá tvář zcela jiné ženy, tvrdí vědec. Jak vypadala původně?

Natálie Borůvková

Co se skutečně nachází pod tímto obrazem?

Foto: Archiv

Obraz Mony Lisy v sobě možná skrývá víc, než se na první pohled může zdát. Jak totiž tvrdí vědec, je uvnitř něj ukrytý portrét zcela jiné ženy. Jak tedy tento obraz vypadal původně?

Technologie odrazu světla tak možná změní definici slavného obrazu. Co přesně tato analýza objevila?

Mona Lisa v sobě skrývá portrét zcela jiné ženy, tvrdí vědec

Francouzský vědec objevil pod Monou Lisou skrytý portrét. Ten pomohla odhalit technologie odrazu světla, kterou vědec použil, když se mu na slavném obrazu něco nezdálo.

Trvalo to zhruba deset let, než mohl Pascal Cotte představit, co tak dlouho zkoumal. Digitálně zrekonstruovaný obraz skrytého portrétu uvnitř slavného obrazu známé Mony Lisy. Vědec tak objevil něco, o čem nikdo jiný neměl sebemenší tušení. Pascal při své práci použil kamery s objektivy, jež obraz snímaly pod intenzivním světlem.

Pod portrétem Mony Lisy se nachází jakási sedící postava. Ta je více méně totožná s podobou, kterou známe, přesto není zcela identická. Rozdíly, které zde Cotte objevil, tak mohou zcela změnit pojetí slavné kresby.

Jak vypadala původně?

Asi nejpodstatnějším faktem je, kam se sedící postava dívá. Její pohled totiž směřuje do strany, než na samotného diváka. Původní postava se dále nevyznačuje záhadným úsměvem, jež je pro Monu Lisu, jakou známe dnes, tak typický. Právě on fascinuje davy již více než 500 let.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Podle Cotteho je tak tento objev jakýmsi zpochybněním všech dosud přístupných teorií, které považují dnešní Monu Lisu za vyobrazení Lisy Gheradiniové. Italky ze 16. století, která byla předlohou této da Vinciho tvorby. Gheradiniová byla manželkou florentského obchodníka s hedvábím. "Výsledky boří mnohé mýty a navždy mění naši představu o Leonardově mistrovském díle. Když jsem dokončil rekonstrukci Lisy Gherardiniové, stál jsem před portrétem a ona je úplně jiná než dnešní Mona Lisa. Není to ta samá žena."

Ke stejnému závěru pak došel také Andrew Graham-Dixon, historik umění. "Myslím, že nové objevy jsou jako obrovský kámen vržený do stojatých vod dějin umění. Narušují vše, co jsme si mysleli, že o Moně Lise víme."

Graham-Dixon zároveň upozorňuje na to, že pokud se tato teorie skutečně ukáže jako platná, bude s ní spojená možnost, že by se celý obraz musel přejmenovat.

Ne všichni však tuto teorii sdílí. Někteří jsou k ní dokonce hodně skeptičtí. Prokázat, že Lisa Gheradiniová nebyla skutečnou předlohou slavného obrazu, totiž nebude po tolika letech vůbec jednoduché.

S tímto tvrzením souhlasí také Martin Kemp, profesor Oxfordské univerzity a jeden z předních světových odborníků na Leonarda da Vinciho. Ten se nechal slyšet, že ačkoliv je Cotteho myšlenka takřka geniální, je vlastně nemožné s ní cokoliv udělat. Obraz pod obrazem nemusí totiž znamenat víc, než kontinuální vývoj této kresby.

Zdroje:

www.bbc.com

www.smithsonianmag.com

daily.jstor.org