Grafik otočil obraz Mony Lisy o 90 stupňů a našel tajné symboly. Vidíte je také?

Pětset let starou záhadu obrazu Mony Lisy se možná podařilo rozluštit. Grafik jej totiž otočil o 90 stupňů a našel tajné symboly. Vidíte je také?

Umělec tvrdí, že se mu podařilo rozluštit 500 let starou záhadu kolem Mony Lisy. Objevil totiž řadu zvířat ukrytých v obraze.

Grafik otočil obraz Mony Lisy o 90 stupňů a našel tajné symboly

Ron Piccirillo se domnívá, že na slavném da Vinciho díle je možné spatřit hlavy lva, opice či buvola. Všechna zvířata se vznášejí ve vzduchu kolem hlavy Mony Lisy. Dále je tu k vidění krokodýl či had. Ti naopak vycházejí z levé strany jejího těla.

Amatérský malíř olejů a grafik žijící v New Yorku tvrdí, že při luštění obrazu postupoval podle řady instrukcí stanovených umělcem Leonardem da Vincim. Tvrdí, že jeho objev otevírá skutečný význam díla namalovaného v roce 1519.

K tomu, aby byla tato záhada konečně rozluštěna, stačilo jediné. Otičit obraz o 90 stupňů.

Podle Piccirilla je Mona Lisa ve skutečnosti obrazem závisti. Piccirillo tvrdí, že podobné skryté "obrazy" nalezl také v dílech jiných renesančních malířů, například Tiziana a Rafaela.

Poprvé si lví hlavy všiml, když obraz otočil na bok. "Pak jsem si všiml buvola a pomyslel jsem si: "Panebože". Pak jsem si uvědomil, že jsem pravdě na stopě. Nemohl jsem uvěřit tomu, na co se dívám. Uvědomil jsem si, že tohle je to, co jsem hledal."

Při pohledu na obraz pod úhlem 45 stupňů zleva se cesta, která vede v krajině za Monou Lisou, zdá být téměř hadovitá.

Vidíte je také?

Údajně zde byl nejlepší úhel světla, který vedl k nejmenšímu množství odrazů. Podle diagramu v da Vinciho denících, který to vysvětloval, to pan Piccirillo nazval "bod D".

Pro více informací se podívejte na toto video:

Pokyny také vyzývaly, aby divák umístil oči na stejnou úroveň jako horizont na obraze.

Na základě toho dokázal pochopit větu v úryvku o tom, jak malovat závist, která zní: "Udělej, aby její srdce hlodal rozverný had", protože takový tvor jí vystupuje z pravé hrudi.

Poté dva měsíce pročítal da Vinciho deníky, než přišel na pasáž o závisti. "Je to úžasné, protože si všichni mysleli, že da Vinci o Moně Lise nikdy nepsal, ale teď se ukazuje, že ano."

Jakmile to Piccirillo rozlousknul, všechno ostatní zapadlo na své místo. "Jde skutečně o perspektivu pohledu. Představte si, že stojíte před oválným výkresem. Je to samozřejmě ovál, ale když se na něj podíváte zleva nebo zprava, pod dostatečně velkým úhlem, ovál se změní v kruh.

"To je klíč k pochopení toho, jak Leonardo a mnoho dalších renesančních umělců skrývalo ve svých dílech předměty. Pokud je umíte hledat, jsou tam."

