Oživlý portrét Mony Lisy: Měla své kouzlo, krásná by dnes rozhodně nebyla

Natálie Borůvková

Mona Lisa

Ačkoliv slavný obraz Mony Lisy stále vyvolává otázku, koho italský mistr Leonardo da Vinci ve skutečnosti maloval, modelem krásky se značně melancholickým úsměvem nebylo několik žen nebo dokonce mužů, ale jen jedna múza, Lisa del Gioncondo.

Florenťanka, žena z masa a kostí, kterou slavný umělec zvěčnil na plátno, dodnes slavící velké úspěchy. "Mona Lisa" tak opravdu byla skutečná žena, která se narodila a žila ve Florencii. Pocházela ze starobylého, ale zchudlého rodu Gherardiniů. Lisa del Giocondo byla třetí dcerou Antonmaria di Noldo Gherardini. Zámožného pěstitele obilí, vína i výrobce skvělého olivového oleje. Měla dohromady šest sourozenců.

Žena urozeného původu, která strávila dětství v bohatství a přepychu farmářské rodiny, která však postupně ztratila svůj vliv. Náhlá chudoba ji zavedla až k plátnu da Vinciho.

Múza da Vinciho

Poté, co se rodina přestěhovala do pronajaté rezidence vedle da Vinciho otce, protože si dál nemohla dovolit život v luxusu svého původního obydlí, nastal v životě Lisy zásadní zlom. V pouhých 15 letech se provdala za muže jménem Francesco del Giocondo, zámožného obchodníka s hedvábím a městského radního, který byl výrazně starší a navíc dvojnásobný vdovec. Byl to však sňatek čistě z rozumu. Předem smluvená manželství nebyla v té době žádnou výjimkou.

Když si Francesco roku 1503 objednal u da Vinciho portrét své ženy, umělec rychle propadl jejímu kouzlu. To trvalo to až do konce jeho života. Florenstké ženy představovaly sílu i pospolitost tamější společnosti. Předpokládá se, že i žena, kterou da Vinci zvěčnil na své plátno, nebyla žádnou obětí té doby, ale plně dimenzovaná, sebevědomá, inteligentní, intrikující žena z masa a kostí.

Krásná by však dnes nebyla

Ačkoliv měla Lisa své kouzlo, typická kráska dnešních dní to rozhodně nebyla. Poměrně baculatá žena s tvrdými mužskými rysy ve tváři, o které se nejednou spekukovala, zdali to není spíše muž, je na hony vzdálená tomu, co dnes považujeme za typickou ženskou krásu. Přesto se stala něčím, co vedlo umělcovu ruku k vytvoření jeho nejlepšího díla.

Lisa porodila šest dětí. Jedna z terorií dokonce vysvětluje její tajemný úsměv na pověstném pltně jako těhotenství nebo šestinedělí. Při morové epidemii v roce 1538 ovdověla a uchýlila se za dcerou do kláštera uršulinek ve Florencii, kde ve věku 63 let zemřela. V roce 2015 italští vědci oznámili, že identifikovali její ostatky, podle kterých by se dala zrekonstruovat Lisina skutečná podoba.

