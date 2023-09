ZDROJ: Associated Press

Odhalení tajemství Mony Lisy ukázalo skryté symboly u její hlavy… Představte si, že se díváte na jeden z nejikoničtějších obrazů na světě a najednou objevíte symboly, které lidstvu unikaly více než pět století. Malíř obraz otočil a oněměl úžasem.

Umělec Ron Piccirillo otočil Monu Lisu o 90 stupňů a odhalil svět tajných symbolů a záhad ukrytých v mistrovském díle Leonarda da Vinciho.

Amatérský olejomalíř a grafik z New Yorku, narazil na něco, co považuje za převratné odhalení ve světě umění. Když otáčel obraz Mony Lisy, Piccirillovy oči upoutaly hlavy různých zvířat, která se zdánlivě vznášela kolem hlavy předmětu. Identifikoval lva, opici a buvola, kteří byli nenápadně ukryti na očích. Zdálo se, že z levé strany těla vystupuje krokodýl nebo had. Tato tajemná stvoření, kterých si předtím nevšiml, mu otevřela dveře k hlubokému zkoumání skutečného významu obrazu.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Leonardovy stopy a hledání závisti

Piccirillova cesta nezačala náhodou. Sledoval řadu instrukcí, které po sobě zanechal Leonardo da Vinci, rozhodnutý rozluštit skrytý kód v uměleckém díle. To, co odhalil, slibovalo, že nově definuje naše chápání Mony Lisy a jejího nepolapitelného úsměvu.

Piccirillo ve svém výkladu tvrdí, že Mona Lisa představuje ztělesnění závisti. Aby tuto teorii podpořil, ponořil se do Leonardových deníků, kde objevil pasáže, které se pozoruhodně shodují s odhalenými symboly.

Podle Piccirilla tyto pasáže zahrnovaly popisy jako "Závist musí být znázorněna pohrdavým pohybem rukou k nebi", "zraněná v oku palmovou ratolestí a olivovou ratolestí" a "Ať její srdce hlodá rozevlátý had". Tyto popisy jako by se plynule prolínaly se zvířaty a symboly, které na obraze zahlédl.

Záhadný "bod D“

Jedním z nejzajímavějších aspektů Piccirillova objevu byl koncept "bodu D". Lámal si hlavu nad tím, proč by Leonardo doporučoval dívat se na obraz právě z tohoto úhlu. Odpověď se však skrývala v historickém kontextu umění a osvětlení. V Leonardově době neexistovala elektřina a umělci se spoléhali na přirozené zdroje světla, například na okna. Když Leonardo doporučoval divákům, aby stáli v "bodě D", jednoduše nabízel návod, jak minimalizovat odrazy a odlesky způsobené nerovnoměrným osvětlením. Nemělo to za cíl odhalit skryté symboly, ale zlepšit divákův zážitek tím, že se omezí rušivé vlivy.

Odhalení krokodýla

Snad nejpoutavějším momentem Piccirillovy cesty bylo setkání s krokodýlem. Tento tvor se objevil, když si obraz prohlédl z extrémního úhlu. Někdo by mohl namítnout, že krokodýl je v rozporu s hadem, o němž se Leonardo zmiňuje ve svém deníku, Piccirillo však viděl souvislost. Krokodýl pro něj představoval ztělesnění hada a jeho tajemná přítomnost poskytovala jedinečnou vrstvu symboliky v uměleckém díle.

V obraze se pak ještě vyskytují bizon, opice a lev.

close info Zdroj: Ron Piccirillo / Solent zoom_in Bizon (na obrázku vlevo) je také vidět jen kousek vpravo dole, jak vypadá, když se položí na bok. V horském pásmu za předmětem pan Piccirillo říká, že vidí tvář opice.

Pravá identita Mony Lisy

Piccirillova interpretace ho nakonec dovedla k hlubokému závěru: Mona Lisa není pouhým portrétem jednotlivce, ale znázorněním samotné lidské vlastnosti, kterou je závist. Toto odhalení muselo vyvolat kontroverze a intriky ve světě umění, kde po staletí koluje nespočet teorií o významu obrazu.

Názory odborníků a skepse

Ne všichni z umělecké obce však Piccirillovu teorii rychle přijali. Profesorka dějin umění Evelyn Lincolnová z Brownovy univerzity se vyjádřila skepticky a považovala teorii za "problematickou". Domnívala se, že výklad skrytých ikonografických symbolů se zdá být odtržený od podstaty Mony Lisy. Lincolnová poukázala na to, že pohled na obraz z úhlu nebo jeho analýza prostřednictvím digitálního zobrazení by mohly vést k nesprávným interpretacím. Mona Lisa, stejně jako mnoho jiných historických uměleckých děl, prošla vlivem času, restaurování a opotřebení, což z ní činí složité plátno, které může neúmyslně vytvářet optické klamy.

Síla pareidolie

Piccirillův objev nám připomíná jev známý jako pareidolie, kdy lidská mysl hledá v náhodných podnětech známé vzory nebo tvary. Stejně jako lidé tvrdí, že vidí tváře na Marsu nebo náboženské postavy v obyčejných předmětech, Piccirillova interpretace Mony Lisy nás vybízí k zamyšlení, zda skutečně objevujeme skryté významy, nebo jen promítáme do uměleckého díla své vlastní interpretace.

Mona Lisa zůstává svědectvím o genialitě Leonarda da Vinciho, který po sobě zanechal umělecké dílo tak bohaté a složité, že i dnes odhaluje tajemství, která zpochybňují naše chápání umění, symboliky a lidské povahy.

