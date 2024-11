Externí autor 2. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Jako malá holčička prý neoplývala nijak výjimečným talentem. Dnes se ovšem řadí mezi nejoblíbenější zpěvačky v Česku a stěží byste našli muzikál, kde by nefigurovalo její jméno. Poznáte, kdo je dívenka na úvodní fotografii?

Už jako malá holčička našla svou největší vášeň – zpívání. Od sedmi let tak chodila do dětského Kühnova sboru, zpětně je ke svému talentu ale velmi kritická. „Chodila jsem do Kühnova dětského sboru a nikdy jsem se oproti jiným dětem nevyznačovala výjimečným talentem. Byla jsem taková jako hezky průměrná, a to trvalo poměrně dlouho,“ říká dnes velmi oblíbená zpěvačka.

Zpívat ji učil „kat“ Klezla

Pokračovala s hodinami zpěvu u Lídy Nopové a později i u obávaného přísného profesora Eduarda Klezly. S ním se ostatně setkala i nedávno, když trénovala pro svou novou roli v tragikomedii Judy.

„To gros je vlastně činohra a občas se tam zazpívá. Ale musím říct, že ani ty písně, u kterých jsem si myslela, že si ulevím, nejsou jednoduché. Zase mě to učil pan profesor Klezla, a když jsem tam přišla a zahrál mi to, tak jsem mu řekla, že to já v životě nezazpívám. Ale nakonec jsem se to naučila,“ prozradila zpěvačka v Show Jana Krause.

První velkou show pro ni ale byl muzikál Dracula. Ostatně to byly hlavně muzikály, kde se tato sympatická blondýnka objevovala. Další vyjmenujme například Krysaře, Rebely nebo Noc na Karlštejně.

Daniel Hůlka jako Dracula.

V Divadle Broadway ji pak muzikáloví fanoušci mohli vidět v představeních Michala Davida – Kleopatra, Tři mušketýři a také Angelika. V Hybernii si zase střihla samotnou královnu, a to Marii Antoinettu. Cizí jí není ani televize a filmové plátno, kdy se objevila v Princezně ze mlejna 2 a Kameňáku.

Její stoupající hvězda způsobila to, že v roce 2002 a 2003 byla zvolena skokankou roku v divácké anketě Zlatý slavík. Za svou roli Fanny Brice v muzikálu Funny Girl získala v roce 2011 cenu Thálie.

Přestala se stydět být na jevišti opilá a zvracet

Kromě královen a vznešených dam je ovšem tato umělkyně schopná zahrát i postavu, která bojuje se svým bytím a nachází se na pokraji existence. Jedná se právě o výše zmíněnou Judy, kterou není nikdo jiný než americká ikona Judy Garland, která se potýkala se závislostí na drogách.

„Přestala jsem se stydět být na jevišti opilá, zvracet, být zfetovaná a tak. Protože jsem zfetovaná nikdy nebyla, tak jsem nakoukávala spoustu věcí, jak se ti lidé chovají,“ prozradila umělkyně, která přípravu na tuto náročnou roli rozhodně nepodceňuje.

V této extrémní situaci jako americká herečka a jazzová zpěvačka se dnes osmačtyřicetiletá pěvkyně nikdy naštěstí neoctila, nicméně před lety se jí také nedýchalo zrovna lehce.

„Je 1.Máj lásky čas a moje dvě životní lásky mne políbily pod stromem. A protože nemám úplně energii něco tajit, tak bych Vám chtěla říct, že jsme se s Tomášem rozešli… Je to smutné, bolavé a osobní, ale bohužel i to je život…” napsala v roce 2021 zpěvačka na svůj Instagram.

Místo svatby přišel rozchod

S partnerem, hokejistou Tomášem Hornou má umělkyně dva syny, Tadeáše a Matouše. I kvůli nim se rozhodla aféru více nerozmazávat. Podle všeho to ale nebylo nic hezkého, Horna měl údajně velké dluhy, o kterých jeho partnerka vůbec nevěděla.

Tomáš Horna ji dokonce v roce 2016 požádal o ruku, na svatbu ovšem nikdy nedošlo. V současné době je umělkyně bez partnera, ale po dlouhé době zase září štěstím. Užívá si svých krásných synů a také se věnuje koníčkům, mezi které patří třeba i vaření, které sdílí pravidelně s fanoušky na svém Instagramu.

Dívenkou na úvodní fotografii je zpěvačka Monika Absolonová.

