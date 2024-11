Externí autor 10. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Na fotografii, kterou zde vidíte, je zachycena poměrně nenápadná holčička. Nejspíš v době jejího pořízení ještě netušila, že se jednou stane velmi známou českou zpěvačkou a influencerkou. Tušíte, o koho se jedná?

Pohledná zpěvačka, která je dnes díky sdílení radostí a strastí mateřství oblíbená také jako influencerka, pochází z Brna. Její prarodiče ale do Česka přišli ze Slovenska.

Že má muziku v krvi, bylo jasné už od dětství, protože hudba má v její rodině tradici. Věnoval se jí nejen její dědeček, ale také tatínek, který je zvlášť na Moravě poměrně známým jazzmanem. Jeho dcerka s ním proto už odmalička vystupovala.

Jako desetiletá začala zpívat na festivalech a později se v patnácti letech proslavila v SuperStar, kterou sice nevyhrála, rozhodně na sebe ale skvěle upozornila. Tehdy se jí velmi změnil život.

Po SuperStar odjela za velkou louži

Původně studentka střední pedagogické školy, která chtěla být učitelkou v mateřské školce, se jako ještě nedospělá dívka stala profesionální zpěvačkou. Na rok poté odcestovala do Ameriky, kde sbírala zkušenosti. Po návratu si vybudovala velmi úspěšnou kariéru.

Pro řadu mladých lidí je navíc velmi dobrým příkladem, protože se nijak netají tím, že je romské národnosti a snaží se svému okolí ukázat, co to znamená, být moderní Romka.

„Pro mě to znamená v první řadě vzdělání a čestný život. Samozřejmě také žiju internetem, sociálními sítěmi a novými trendy, co se týče módy i hudby. Ale to je až ten druhotný význam. Zažila jsem v New Yorku, že lidi různých ras a národností můžou fungovat vedle sebe, pokud se jejich mentalita řídí vzájemným respektem, čestností a základní lidskou morálkou,” vysvětlila před časem mladá umělkyně pro iDNES.cz.

Dceru má se známým sportovcem

Později se umělkyně stala maminkou malé holčičky, kterou má se známým sportovcem. Pár spolu sice již nežije, snaží se ale, aby byli co nejlepšími rodiči i přes to. Po dětech přitom zpěvačka vždy velmi toužila.

„Odjakživa jsem byla rodinný typ. Vždycky jsem chtěla mít děti brzy, takže jsem v podstatě věděla, do čeho jdu, ale člověk nabírá zkušenosti a zjišťuje spoustu věcí za pochodu. Zásadně se u mě, myslím, nezměnilo nic,” prozradila v rozhovoru pro Info-lifestyle.cz.

Po rozchodu s otcem dítěte se z Prahy přestěhovala k Brnu, aby to měla blíž k rodičům, kteří jí s výchovou dcerky pomáhají. Naštěstí se na všem důležitém shodnou, a tak rodinné vztahy fungují nadmíru dobře.

Odstěhovala se za rodinou do Brna

„Máme na výchovu úplně stejný názor a vnímám všechno téměř stejně jako moji rodiče. Respektuju je a oni mě. Velice často se s nimi o věcech výchovy také radím. Jsou pro mě důležitou součástí výchovy malé,” svěřila se sympatická brunetka.

V současnosti je šťastná v novém vztahu s karlovarským podnikatelem a zdá se, že si ho oblíbila také její dcera. Zamilovaná pěnice se dokonce nechala slyšet, že by s přítelem rádi v budoucnu pořídili holčičce sourozence. Zatím to ale není úplně na pořadu dne.

Vzhledem k tomu, že žena, ve které jste jistě poznali Moniku Bagárovou, pro svou rodinu žije, dá se očekávat, že ji v budoucnu ještě rozšíří.

