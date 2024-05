close info Filmové studio Barrandov

Externí autor 9. 5. 2024

Monika Hálová dostávala především vedlejší role. I tak se ale stihla zapsat do diváckých srdcí, a to rolí Blanky v komedii Hop – a je tu lidoop. Zde stanula po boku Vladimíra Dlouhého, se kterým toho, aniž by tehdy tušila, měla mít společného mnohem více. Bohužel se nejednalo o nic hezkého.

Malá Monika se již od dětství pohybovala v divadelním prostředí, a to sice v divadle Semafor, kam ji doporučil samotný Jan Werich. Umělec byl totiž toho názoru, že dítě na scéně vnese do hry lidskost. A tak ho Jiří Suchý poslechl. V tu dobu totiž z dětských botiček vyrostly Magda Křížová a Lenka Hartlová a místo „vnášeče lidskosti" tedy bylo volné. Se Suchým Hálová nazpívala několik písniček, stejně tak jako s Jiřím Grossmanem a Mikim Volkem. Dívenka se ale neocitla pouze na prknech, která znamenají svět, cizí jí nebyla ani televize. Už jako malá uváděla televizní pořady pro děti Vlaštovka a Plamínek. Její další kroky tedy měly jasný směr – konzervatoř. A tam se také na první pokus dostala, konkrétně na hudebně-dramatické oddělení. Její první angažmá bylo ovšem v daleké Ostravě v divadle Petra Bezruče. Hereččina kariéra začala nabírat na obrátkách a role se jen hrnuly. I když byly epizodního nebo vedlejšího charakteru, na nedostatek si stěžovat nemohla. Byla průkopnicí erotických představ Václava Kopty Připomeňme si alespoň pár z nich, jako byly – v televizním filmu z roku 1978 Mapa zámořských objevů, kde si zahrála po boku Vlastimila Brodského, historická komedie Pan Vok odchází, kde zase stanula vedle Ivy Janžurové nebo Petra Nárožného, v roce 1980 to byla Hra o královnu, kde hlavní role ztvárnili Hana Maciuchová a Radoslav Brzobohatý, komedie Václava Vorlíčka Zelená vlna, a konečně její nejznámější role ve filmu Hop – a je tu lidoop od Miloše Macourka a Milana Muchny. Zde se právě znovu setkala s Vladimírem Dlouhým, spolužákem z konzervatoře. Uvádí se, že tehdy mezi nimi na place při natáčení dokonce přeskočila jiskřička a Dlouhý byl Hálové první velká láska. Milenci se ale po nějaké době rozešli každý svou cestou. A to byla zelená pro jiného muže. Byl jím Václav Kopta. Do Hálové se prý zamiloval, už když mu bylo deset let. Tehdy jej otec vzal do divadla: „O přestávce mě vzal otec mezi účinkující do divadelního klubu, kde mi objednal dvoudecku džusu, začal se bavit s kamarády a na mě trochu zapomněl. Upíral jsem oči ke schodišti vedoucímu zpět do hlediště, když tu najednou po schodech sestupovala ona! Královna mého srdce, průkopnice mých erotických představ – Monika Hálová!" Tak cituje slova Václava Kopty web zeny.iprima.cz. I když se jí herecky poměrně dařilo, rozhodla se s řemeslem ve třiceti letech seknout a vdát se. Jejím vyvoleným byl báňský inženýr Ortwin Kolarczyk, se kterým se poté přestěhovala za velkou louži do daleké Kanady. Zde organizovala divadlo pro české emigranty a znovu se zamilovala. S Kolarczykem se rozvedla a za manžela pojala Daryla Moora, se kterým společně povili čtyři děti – Dustina, Zacharyho, Tylera a Russella. Diagnóza: rakovina. A to i u Dlouhého Zdálo se být všechno v největší harmonii a absolutním pořádku. Ale pak přišel šok. Někdejší herečka onemocněla rakovinou slinivky a po krátkém boji bohužel zákeřné nemoci podlehla. Zemřela 5. června 2010 v kanadském Ontariu, obklopená nejbližší rodinou ve věku pouhých jednapadesáti let. A když jsme si na začátku psali o tom, že její herecký kolega Vladimír Dlouhý toho s ní měl společného více, než stejnou školu a následnou roli ve filmu, tak nyní přichází ta smutná chvíle, kdy Dlouhý vstupuje opět na scénu. Bohužel se jedná o jeho poslední „vystoupení", jelikož herci diagnostikovali lékaři také rakovinu a svůj boj prohrál pouhých patnáct dní po smrti Hálové. Zdroje: zeny.iprima.cz, cs.wikipedia.org

