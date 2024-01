Těm, co milují české pohádky, není nutné jednu z nejkrásnějších nijak zvlášť přibližovat, stejně jako oblíbené a známé herce hlavních postav. Je v ní peklo, dobro i zlo, a dvě půvabné princezny. Pro představitelku dobrotivé Adélky to byla její první a jediná role. Láska ji zavedla na jinou cestu.

Štěstí a náhoda

Pohádka režiséra a spoluscenáristy Hynka Bočana se natáčela v roce 1984. V té době se tehdy osmnáctiletá nadšená ochotnice Monika Pelcová (*18. 12. 1965) z Hranic rozhodla přihlásit se na DAMU. Přestože postavu hodné a milé princezny Adélky měly hrát buď Veronika Gajerová, nebo Veronika Jeníková, půvabná blondýnka v davu uchazečů při zkouškách upoutala pozornost samotného režiséra. Viděl v ní krásný protiklad pyšné a po bohatství prahnoucí tmavovlasé sestry Angeliny, kterou ztvárnila Dana Bartůňková. Že to byla šťastná volba svědčí popularita pohádky, ke které Monika jistě přispěla, i když kvůli jejímu výraznému moravskému přízvuku ji musela nadabovat Naďa Konvalinková.

close info YouTube zoom_in Dvě princezny – Angelina a Adélka

Zpátky domů

Monika Pelcová se na DAMU nedostala, ale její talent úplně nepovšimnutý nezůstal. Dostala nabídku hrát v jednom pražském divadle. Tu však po váhání odmítla. Byla totiž zamilovaná do svého spolužáka z olomouckého gymnázia, vyslyšela hlas svého srdce a vrátila se domů, i když se šuškalo, že to mezi ní a „rebelem“ Petrem Máchalem, lépe řečeno jeho představitelem Vladimírem Dlouhým, jiskřilo. Byli ale jen kamarádi, jak po letech zavzpomínala. Byl velmi milý, měl své osobní kouzlo a výborně si rozuměli. Vladimír ji po skončení natáčení zval na svá představení a nějakou dobu si i psali.

Monika se za svou gymnazijní lásku provdala, stala se z ní paní Stará a usadila se v Olomouci. Manželství jí sice nevydrželo, ale má z něho dvě dcery – Nikolu a Kamilu. Svého rozhodnutí nevydat se na dráhu herečky nikdy nelitovala. Svůj dětský sen „být princeznou“ se jí splnil. Dokonce se musela naučila jezdit na koni, což byla příjemná zkušenost. Vystudovala pedagogiku a stala se učitelkou, na kterou si v dětství často hrála.

„Adélka“ dnes

Paní Monika u svého povolání zůstala. Vyučuje češtinu a hudební výchovu. K hudbě nemá daleko, v mládí závodně tancovala a tanec je stále jejím koníčkem. Kromě těchto dvou předmětů učila i výtvarku. Jiné filmové nabídky už nedostala. Pokud by přeci jen nějaká přišla, už by plachou a nezkušenou princeznu hrát nechtěla. Brala by spíš nějakou „hlubší“ postavu. Ostatně má na to už svůj věk. V prosinci 2023 oslavila své 58. narozeniny a je z ní zralá dáma. Pro diváky ale zůstává stále tou blonďatou něžnou princeznou Adélkou.

close info Facebook zoom_in Paní učitelka Monika Stará

