Ve svých šestnácti letech si zahrála krásnou princeznu v české kultovní pohádce. Stala se ale herečkou jedné role, jak její hvězda vystoupala do filmového nebe, tak zanikla. Během natáčení stihla mladinká herečka prožít milostný románek se svým pohádkovým protějškem.

Herečka se narodila 18. prosince 1965 v Hranicích u Olomouce. Na Moravě vyrostla a chtěla se stát herečkou. Přihlásila se do Prahy na DAMU, ale nepřijali ji.

S nepořízenou se tehdy vrátila zpět do Olomouce. Udělala zkoušky na pedagogickou školu, a vystudovala obor čeština a hudební výchova. Po úspěšném dokončení školy se stala učitelkou.

Splněný sen

Neznámá studentka z Olomouce se shodou okolností, a díky velké dávce štěstí, dostala k roli princezny v připravované české pohádce Hynka Bočana.

V roce 1984 se sešla herecká elita, aby natočila nezapomenutelnou pohádku, která si získala přízeň diváků. Tradičně se vysílá o svátcích v televizi a baví děti i dospělé.



První natáčecí den se křehká blondýnka zranila. „Měla jsem korzet, než nás přivezli autem na plac, ocelová pružina mi rozedřela kůži až do krve. Ale všechno přebil dojem z toho, že jsem přes zrcadlo viděla, jak za mnou vešel do maskérny Karel Heřmánek, pan Kemr, Preiss, Nárožný… Nechápala jsem, jak jsem se mezi těmi hvězdami ocitla – já, neznámá maturantka z Olomouce,“ svěřila se herečka iDNES.

Láska jako z pohádky

Půvabná dívka se z ničeho nic stala hereckou kolegyní největších hereckých legend a charismatických mužů. To byl sen mnoha mladých hereček.

Osudové bylo setkání s hereckým protějškem Vladimírem Dlouhým. Právě on měl hrát toho, do koho se její postava zamiluje. Zakoukala se do něj ale i v reálném životě.

Pro představitelku něžné princezny to byla opravdová první velká láska. Vypadalo to, že páreček spolu opravdu chodí, a její hluboké city mladý herec opětuje.

„Ondra Vetchý a Mirek Dlouhý, velcí kamarádi už od konzervatoře, byli ve věku, kdy si dělali takzvané zářezy. Holky po nich šílely, mohli mít každou, na kterou si ukázali. V té době soutěžili, kdo bude mít lepší skóre, kdo jich víc sbalí. A když se na scéně objevila Monika, tedy Adélka, které bylo šestnáct let, bylo o zábavu postaráno. Krásná kořist. Oba zbystřili, kdo bude první,“ prozradila webu Prima Ženy kolegyně Dana Bartůňková.

Rozchod jí zlomil srdce

„Monika byla cudná, nezkažená dívenka z Olomouce. Taková panenka. Celou dobu navíc byla pod dohledem svého tatínka, který tam pobýval s ní. Dopadlo to, ale tak, jak už to v pohádkách bývá. Zamilovala se do Mirka. Byla to její první, a tudíž největší láska, na kterou se nezapomíná,“ poznamenala herečka.

Pro Vladimíra Dlouhého to bylo pravděpodobně jen zpestření natáčení, ale mladá herečka jejich vztah brala opravdu vážně. Myslela na společnou budoucnost, a když přišel rozchod, zlomilo jí to srdce.

Konec dobrý, všechno dobré

Sympatická plavovláska se naštěstí netrápila dlouho. Zamilovala se nakonec do svého spolužáka z gymnázia. Mají spolu dvě krásné dcery Kamilu a Nikolu.

S láskou vzpomíná na své jediné natáčení a říká, že zase takový rozdíl mezi učitelkou a herečkou nevidí. Dobrá pedagožka musí mít hereckou duši, aby zaujala studenty.

Poznali jste Moniku Starou (Pelcovou), která ztvárnila princeznu Adélku, do které se zamiloval Petr Máchal v Pohádce S čerty nejsou žerty?

Zdroje: www.csfd.cz, https://zeny.iprima.cz