Šestidílný televizní seriál Bylo náš šest byl pro Moniku Žákovou její premiérou. Psal se rok 1985 a vypadalo to, že talentovaná herečka má dobře našlápnuto na budoucí hvězdnou kariéru. Osud tomu chtěl ale jinak a dnes o ní není prakticky vůbec slyšet.

Už od dětství se s ní život nemazlil. Ve čtrnácti letech přišla o tatínka, a to měl být jen začátek jejího utrpení. Postupně ztratila další dva milované a dodnes se se svým osudem zcela nevyrovnala.

Vše přitom začalo velmi nadějně, na DAMU, kde studovala u Jany Hlaváčové, se dostala hned napoprvé a vypadalo to, že nadějná herečka má dveře do světa reflektorů a červených koberců otevřené.

Hostovala v divadlech Rokoko, Semafor a ve Vinohradském divadle. Živila se také zpěvem, když vystupovala s romským folklorním souborem Romo Rossiana. Na sólové dráze pak se skupinami Chesed a Marion.

Po neúspěšné herecké kariéře se začala věnovat dabingu, kdy jste její hlas mohli slyšet v televizních seriálech jako Melrose Place, Ally McBeal, Lovci pokladů a nebo Červený trpaslík. Její hollywoodskou hvězdou byla Sharon Stone, které propůjčila svůj hlas.

Smrt manžela a odchod syna

Po účinkování ve filmu Jiřího Adamce Bylo nás šest to vypadalo, že se na Moniku usmálo štěstí, potkala totiž lásku. Byl jí muzikant a jeden ze zakladatelů kapely Čechomor Jiří Břenek. Kapela, která vznikla v roce 1988, začínala pod názvem 1. Českomoravská nezávislá hudební společnost.

Přišla veselka a z manželství vzešly tři děti. Ale brzy nastaly problémy. Když se blížily první narozeniny nejmladšího Vašika, Břenek začal mít zažívací potíže. Když už byla bolest nesnesitelná, přišla na řadu návštěva lékaře. A verdikt byl krutý a nemilosrdný: karcinom střev.

Diagnóza doktorů byla určena v září roku 1996 a bohužel do dvou měsíců Moniku milovaný manžel opustil. Událost to byla o to tragičtější, že se to stalo právě v den Vašíkových prvních narozenin.

„Poté, co odešel ze světa Jiří Břenek, mi František Černý řekl, že teď musím začít zpívat já, tak jsem začal,” vzpomíná na slova druhého spoluzakladatele dnes velmi populární skupiny její houslista Karel Holas.

Monika byla tedy na celou domácnost sama, navíc do ní přibyl během vztahu s Břenkem ještě adoptivní syn Luděk. Žáková se stala vdovou ve třiatřiceti letech a musela se postarat o čtyři děti. Ačkoliv přišla o milovanou osobu, její srdce zůstalo otevřeno pro nové vztahy. Nicméně se jí nic nového navázat nepodařilo.

A aby toho nebylo málo, přišla další rána. Adoptivní syn Luděk se rozhodl od rodiny odejít, podle Žákové to bylo z toho důvodu, že mu právě chyběl onen mužský prvek, otec rodiny. Mladá vdova se tedy upnula na své zbylé tři děti a snažila se pracovat tak, aby jim zajistila spokojený život.

Rakovina a deprese

Přemíra stresu a snad i předešlé kruté rány osudu si ale začaly vybírat svou daň. Monice byla diagnostikován rakovina děložního čípku. Po úspěšném chirurgickém zákroku bylo ale neštěstí zažehnáno a zdálo se, že je zase všechno v pořádku. Pak ale přišla operace obou kolen.

Poté, co ztratila otce, manžela, opustil ji osvojený syn a přidaly se k tomu ještě její vlastní zdravotní problémy, přišel psychický kolaps. Monika už zkrátka nezvládala tíhu života a propadla depresím. Kdyby ji tehdy její kamarádka nevzala k psychiatričce, bůhví, jak by to celé dopadlo.

Žáková se z obrazovek stáhla, nicméně někde jste ji přeci jenom měli možnost vidět. Mihla se v populárním sitcomu TV Nova Comeback, kde si zahrála fanynku Tomiho Paciho, kterého ztvárnil Tomáš Matonoha.

