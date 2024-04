Jméno Moniky Žídkové je spojené se světem modelingu, ale i podnikán. Nyní příležitostně i moderování. Naše generace si ji pamatuje jako vítězku Miss české republiky v roce 1995, kdy vyhrála i Miss Europe. Co dělá tato kráska ve 47 letech? Podíváme se nejen na ni, ale i na její dceru…

Monika Žídková je už nyní veřejnosti známá spíše pod jménem Brzesková, které získala sňatkem. Tato sympatická dáma se narodila 11. června 1977 v Kravařích a svou kariéru modelky začala již v mladém věku. A kariéra to nebyla ledajaká.

Přitom Monika vystudovala střední pedagogickou školu a poté učitelství pro první stupeň na univerzitě v Ostravě. Od školních lavic ji ale odvedla její krása.

Z regionu až na zlatý stupínek

Monika se nejprve stala v roce 1993 Miss Krnov a už tehdy si v regionální soutěži získala přízeň publika. To ji ocenilo i titulem Miss publikum, takže měla pěkně našlápnuto i na další modelingové úspěchy. A v těch pokračovala, krok za krokem.

Po svém prvním úspěchu se Monika stala i Miss Rýmařov a následně Miss Severní Morava a konečně i Miss Moravia. Ale vrcholný úspěch na ni teprve čekal.

Dostavil se v roce 1995, kdy Monika Žídková vyhrála soutěž Miss České republiky, a následně i Miss Europe. A aby toho nebylo málo, získala i titul české Miss tisíciletí. V roce 2011 pak byla v rámci spojení soutěží Miss České republiky a Česká Miss vyhlášena jako Nejoblíbenější miss v historii.

Zavzpomínejme společně:

Známe ji i jako tanečnici

Po vítězstvích v soutěžích krásy si Monika vyzkoušela i účast v oblíbené taneční soutěži StarDance, a to v roce 2007. Tu však musela předčasně vzdát kvůli autonehodě jejího tanečního partnera.

Navzdory všem úspěchům se Monika pomalu rozhodla pro jiný život. Vdala se za Petra Brzesku, se kterým má dceru Nikol a syna Davida. A založila si firmu na přírodní kosmetiku, takže se zase tak daleko od oblasti krásy neodchýlila.

Jen její další kariéra byla pro některé možná překvapující: V roce 2006 Monika Brzesková vstoupila do komunální politiky, když byla zvolena nezávislou zastupitelkou města Kravaře.

Politická dráha

Její politická kariéra pokračovala úspěchem v následujících volbách, a v roce 2014 se stala starostkou obce Kravaře, kde se i narodila. A nejen v modelingu a v oblasti krásy, ale ani v politice Monika nezahálela.

V roce 2020 byla zvolena zastupitelkou Moravskoslezského kraje a v roce 2022 obhájila post starostky Kravař, tentokrát jako členka KDU-ČSL. Ostatně, je i velkou patriotkou, jak ukazuje toto video:

Její úspěchy ve všech možných oblastech podnikání jen dokazují, že krásky mohou mít našlápnuto i na zcela jinou dráhu. Monice se navíc podařilo skloubit úspěšnou kariéru i s rodinným životem.

„Je to opravdu boj. Mám to jako profesi na plný úvazek, jinak by se to dělat nedalo,“ řekla Monika médiím v době starostování. Vedení kosmetické firmy tak v té době nechala na manželovi.

Krásná dcera

Monika se občas objevuje i na společenských akcích, kde jí často dělá doprovod její dcera Nikol. Média před třemi lety psala, že na společných fotografiích vypadaly obě jako krásné sestry, spíš než matka s dcerou. Dnes již dospalá Nikol studuje medicínu a syn David se o kariéře rozhoduje.

A Nikol je opravdu nádherná! V modelingových ani politických stopách své maminky ale nekráčí. Jak uvádějí sociální sítě, Nikol má přítele a jejími zálibami jsou hudební festivaly a cestování.

Monika i z vlastní zkušenosti klade důraz na hodnoty, jako jsou vzdělání, rodina a služba komunitě. Ukazuje tak, že krása sice může pomoci k úspěchu, ale není rozhodně všechno. A tak vychovává i obě své děti – ve víře, že je důležité sledovat vlastní cesty a realizovat se ve vybraných oborech.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Monika Žídková s dcerou Nikol

No řekněte, tipli byste si, že na obrázku nejsou skoro vrstevnice? Moniky dospělá dcera Nikol je opravdová krasavice. Má po kom. Navíc jako by své mamince zamlada z oka vypadla…

