Lidé musí být promiskuitní. Monogamie by způsobila zakrnění mozku, tvrdí vědci

Muži a ženy si prý byli v pravěku rovni.

Studium živočišných druhů a evoluční teorie přivedly vědecký svět k názoru, že monogamie není člověku přirozená a uplatňuje se jen kvůli společenským normám. Londýnský antropolog Mark Dyble však přišel se zajímavou studií, která tvrdí přesný opak.

S monogamií se u savců běžně nesetkáváme, nicméně v přírodě zcela vyloučena není, protože ji pozorujeme u většiny druhů ptáků. Ptačí samičky a samci se v 90 procentech případů rovnocenně starají o potomky a navzájem si jsou věrni po celou dobu produktivního věku. Obdobné chování se však dá vysledovat jen u 10 procent druhů savců. Kvůli podobnosti člověka s primáty vědci dříve usuzovali, že v pravěkých lidských skupinách to muselo fungovat stejně jako v dnešních tlupách šimpanzů, kde se vedení ujímá nejsilnější, dominantní samec a nárokuje si výhradní právo oplodňovat všechny samice ve skupině.

Monogamie mohla být tím zásadním atributem, který nás odlišil od opic.Zdroj: Shutterstock.com

Muž jako přirozený rozsévač

Z tohoto pohledu by byla pro člověka přirozená nejen polygamie ve stylu harému, ale také hierarchický systém společnosti, kde se na vrchol dostává ten nejsilnější a neustále musí odrážet útoky svých soupeřů. Žena by pak byla automaticky postavena do podřízené role matky starající se o děti, plna pochopení pro manželovy zálety. V minulosti bylo rozvinuto více teorií vysvětlujících, proč se u lidského druhu ujala monogamie jako výhodná forma spojení. Jedna z nich tvrdí, že monogamii prosadily ženy, aby mohly dokázat partnerovo otcovství, a otec nezabil jejich dítě jen kvůli podezření, že není jeho.

Když se dva rozumně dohodnou…

Ale co když to bylo všechno jinak? Tuto otázku si položil antropolog Mark Dyble poté, co nastudoval sociální chování dvou primitivních kmenů v Kongu a na Filipínách. V obou případech se jejich příslušníci pohybují přírodou ve skupinách čítajících zhruba 20 jedinců, živí se lovem zvěře i ryb a k tomu sbírají ovoce, zeleninu a med. Jedná se tedy o typické "sběrače a lovce", jak nám je popisují učebnice pojednávající o pravěku.

Dybleho zaujalo, že žena i muž mají v těchto skupinách naprosto rovné postavení, vykonávají stejné činnosti a žijí v čisté monogamii. Spolu s nimi krajinou putují prarodiče a děti, případně i sourozenci partnerů. Dyble se svým týmem sestavil počítačový model, jak by taková skupina vypadala, kdyby v ní zaujal dominantní postavení muž, mohl o jejím složení rozhodovat sám a monogamie nebyla normou.

Rozhodně by zde ubylo mužů a přibylo žen. Jednotlivé skupiny by se navíc stávaly vzájemně konkurenčními, mezi vůdci by docházelo k bojům ve snaze rozšířit vlastní tlupu o nové samice. Ve skupině vedené monogamním rovnocenným párem však lze pozorovat zvláštní jev: pár provází jen nejbližší příbuzní, kteří se navzájem nemohou "ženit a vdávat". Partnery si musejí hledat v jiných skupinách, což znamená, že mezi skupinami dochází k dialogu, nikoli k nepřátelství. A navíc se tím krásně promíchají geny, takže nedochází k rodovým deformacím.

V pravěku možná mezi lidskými tlupami nedocházelo k nepřátelství.Zdroj: Shutterstock.com

Čím se lišíme od opic?

Mark Dyble je přesvědčen, že monogamie tímto způsobem pomohla lidstvu vytříbit genetickou výbavu, a dokonce i rozvinout řeč a další dovednosti. Muži mezi sebou neměli důvod soupeřit, ale naopak spolupracovali a předávali si nově nabyté znalosti. Díky tomu se náš druh evolučně vyšvihl vysoko nad šimpanze, kteří zůstali polygamní, agresivní a méně inteligentní.

K promiskuitě se podle Dybleho lidé uchýlili až poté, co se usadili na jednom místě, začali obdělávat půdu a hromadit zásoby sklizených potravin. Vždycky se našel někdo, kdo měl "nahromaděno" více a mohl si dovolit více žen a potomků. Muž a žena si rozdělili role, osady se rozrůzstaly o nové členy a mezi muži začala panovat konkurence. Jeden se stal vůdcem… a byli jsme zpátky u opičí mentality.

