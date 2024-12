Byla svědkem neolitické revoluce, objevu písma i vynálezu internetu. Je totiž stará 11 000 let. To je houba druhu Monorhaphididae chuni, která roste v Antarktidě. Díky ní mohou vědci odhalit, jak se během tisíciletí měnilo klima a teplota moře.

I když se to může zdát nelogické, houby jsou vědci označovány za živočichy, a to z několika důvodů. Prvním z nich je evoluce. Patří totiž do skupiny eukaryotních organismů, které jsou blíže ke zvířatům než k rostlinám.

Dalším důvodem je způsob jejich výživy. Neprovádějí fotosyntézu, ale energii získávají rozkladem organických látek. Kromě toho jejich buněčné stěny netvoří celulóza, ale obsahují chinin, což je polysacharid přítomný také v exoskeletu hmyzu.

Houba Monorhaphis chuni, ukotvená v substrátu Východočínského moře a stará 11 000 let, tak patří mezi nejstarší živočichy na naší planetě. Příležitost prozkoumat ji si vědci rozhodně nechtěli nechat ujít.

Archiv klimatu

I přestože byla objevena již v roce 1986, na podrobný výzkum si musela počkat. Až moderní technologie umožnily provést důkladnou analýzu její kostry, která funguje jako přirozený archiv klimatických změn.

„Skládá se z oxidu křemičitého, jenž tvoří strukturu podobnou skleněné tyčince, složenou ze stovek tenkých vrstev, jež se každoročně rozšiřují ze středu směrem ven, podobně jako letokruhy stromu,” vysvětluje hlavní autor výzkumu Klaus Peter Jochum z Institutu Maxe Plancka pro chemii v Mohuči.

close info Youtube.com zoom_in Houba Monorhaphis chuni

Právě z nich se vědci snažili vyčíst, jakým podmínkám houba během svého života čelila. Kromě toho se zaměřili také na chemické složení jednotlivých lamel, konkrétně na poměr hořčíku k vápníku, rozložení izotopů kyslíku a přítomnost jiných minerálů. „Můžeme tak zjistit hydrotermální aktivitu, jako je například erupce podvodní sopky,” dodává Jochum.

Paměť houby

Analýza pod elektronovým mikroskopem ukázala čtyři oblasti nepravidelného růstu lamel, naznačující prudkou změnu v teplotě vody. Ty potvrdily také chemické rozbory.

„V prvních tisíci letech života houby se teplota vody pohybovala kolem 1,9 stupně Celsia. Pak se náhle zvýšila na šest až deset stupňů Celsia a následně klesla na 4 stupně Celsia. Mezitím došlo k dalším menším změnám,” vyjmenovává Klaus Peter Jochum.

Vědci doufají, že houba o délce 2 metry a tloušťce 1 centimetr jim pomůže získat přesnější informace o podnebí nejen v historii, ale pomůže získat přesnější datovou základnu pro modelování současných klimatických změn.

