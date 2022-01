Moora: Před 2500 lety vstoupila dívka do močálu. Mumie vydala zvláštní příběh

Uvnitř lopatek stroje na sběr rašeliny poblíž německého Uchte objevili těžaři v roce 2000 zohavené kusy lidských kostí a tkání. Ilustrační foto.

Foto: Profimedia

Uvnitř lopatek stroje na sběr rašeliny poblíž německého Uchte objevili těžaři v roce 2000 zohavené kusy lidských kostí a tkání. Nacházely se mnohem hlouběji v rašeliništi, než by se zdálo, že může být nalezeno tělo. Znepokojivé myšlenky se okamžitě stočily k příběhu zmizení dospívající dívky z Německa v roce 1969. Co se však skutečně stalo, když před 2500 lety vstoupila dívka do močálu? Ukázalo se, že tragédie byla mnohem starší.