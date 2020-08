Rodinný výlet do márnice: morbidní zábava Pařížanů se stala výnosným byznysem

Nacházíme se v Paříži v první polovině 19. století. Davy lidí čekají nedočkavě u vstupu budovy a pomalu postupují k proskleným vitrínám. Děti, muži i ženy jsou zvědaví, jejich oči jsou naplněné úžasem a zároveň strachem. Naklánějí se, aby nejlépe viděli to, co je za sklem. Připadá vám, že jste právě přečetli popis odpoledního výletu do ZOO? Mýlíte se, na rodinný výlet se chodilo do márnice.