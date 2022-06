Vědci rozluštili záhadu slavné japonské mořské panny: Nejednalo se o člověka

Elena Velímská

Mořské panny jsou v japonském folklóru uctívané bytosti.

Mořské panny jsou v japonském folklóru uctívané bytosti. Jedna mumifikovaná mořská panna byla dlouhá léta vystavena ve skleněné vitrínce v chrámu Enjuin ve městě Asakuchi, kde se k ní věřící modlili. Aby nedošla úhony, spočívala posledních čtyřicet let v trezoru. Dokud se o ní nedozvěděl H. Kinoshita z Okayamské folklorní společnosti…

Opět objevena

Pan Kinoshita našel zprávu o mumii mořské panny a její bizarní fotku z chrámu v encyklopedii bájných stvoření. Podařilo se mu přesvědčit hlavního kněze chrámu K. Kuidu, aby se na ni mohl podívat. Byla uložena v krabici. V něm Kinoshita našel dopis z roku 1903. Stálo v něm, že tuto mořskou pannu vylovili rybáři u ostrova Šikoku někdy v letech 1736 až 1741 a prodali ji bohaté rodině. Její mumifikované tělo se dědilo z generace na generaci. „Mořská panna byla chycena do sítě. Rybáři, kteří ji chytili, nevěděli, že je to mořská panna. Prodali ji jako neobvyklou rybu. Moji předkové ji koupili a ponechali si ji jako rodinný poklad,“ píše se v dopise dále. Pak ji z neznámého důvodu získal chrám.

Mořská panna v legendách

V japonských legendách se vypráví o mořských pannách amabies. Ty měly zobák a tři ocasní ploutve. Jiné, kterým se říkalo ningyos, byly ryby s lidskou hlavou a někdy zlatými šupinami a rybími zuby. Právě takovou omylem snědla jistá Y. Bikuni a žila 800 let. Traduje se, že kdo sní maso mořské panny, nikdy nezemře. „Slyšel jsem, že lidé, kteří legendám věřili, jedli šupiny mumií mořských panen, aby si zachovali zdraví a dožili se vysoké věku,“ řekl Kinoshita. Věřilo se také, že šupiny dokážou zázračně vyléčit. Mumie mořské panny je prý dle kněží předzvěstí dobrého zdraví. „Velebili jsme naši mořskou pannu a věřili, že pomůže zmírnit pandemii koronaviru,“ řekl kněz Kuida.

Z trezoru do laboratoří vědců

Tato tři sta let stará mumie, kterou folklorista Kinoshita znovuobjevil, měří jen něco málo přes třicet centimetrů. Její obličej je zamračený, má špičaté zuby, dvě ruce a vlasy. Horní polovina těla připomíná až trochu děsivě člověka, spodní část rybu. Ví se, že japonští rybáři v období Edo, vytvářeli falešné mumifikované mořské panny z těl opic a ocasů ryb a prodávali je chtivým západním turistům. „Samozřejmě si nemyslím, že je to skutečná mořská panna,“ řekl Kinoshita. Přesto chtěl vědět něco víc o jejím původu a tak proniknout hlouběji do japonských tradic. Se souhlasem kněze Kuida ji odevzdal do rukou paleontologa T. Kata z Univerzity vědy a umění v Kurašiki, který ji s kolegy počátkem roku 2022 začal zkoumat.

A co říká této mořské panně věda?

V únoru vědci zkoumali mumii pomocí CT snímků. Poté odebrali vzorky DNA, aby zjistili, z jakých druhů zvířat byla tato mořská panna vytvořena. Ty se nyní analyzují. Výsledky chce tým zveřejnit v průběhu roku. S tou úplně největší pravděpodobností neobjeví mořskou pannu ani nějaký záhadný druh ryby. Ale třeba zjistí, jak tehdy rybáři své mořské panny sestavovali. I ty falešné patří do historie Japonska a byly modlami. Nejen Kinoshita, ale i kněz doufají, že studie této mumifikované mořské panny přispěje k jejímu odkazu a pomůže jí žít dál ve folkloru.

