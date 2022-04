Vědci zkoumají mumifikovanou mořskou pannu. Natočili zvláštního tvora na video

Japonci si mořské panny představují trochu jinak než Evropané

Foto: Profimedia.CZ

Zatímco evropské katedrály ukrývají ostatky světců, v chrámu v japonském městě Asakuši mniši už sto let opečovávají mumii mořské panny. Podle místní víry má totiž magickou moc a může vám přinést dlouhověkost. Podivné mumifikované stvoření si nyní vzali pod drobnohled vědci. O mořskou pannu v podobě, jak ji známe z ilustrací v pohádkových knížkách, samozřejmě nejde.

Mořské bytosti s hlavou a trupem krásných žen, doplněným o rybí ocas, jsou ve světě literatury a filmu velmi populárním motivem. Námořníci o nich snívali už dávno, ačkoli se tradovalo, že dokážou být velmi nebezpečné. Nevinné muže lákají na své vnady, aby je pak navěky stáhly pod hladinu.

V Japonsku je tradice trochu jiná. V místní mytologii se skrývá příběh o rybářovi z provincie Wakasa, který ulovil podivnou rybu se zářivými zlatými šupinami a opičím obličejem. Svým úlovkem se pochlubil přátelům a pozval je na večeři, aby tvora také ochutnali. Jeden z přítomných však vyjádřil podezření, že by pozření mořské panny mohlo přinést smůlu. Hosté proto své porce cestou domů vyhodili, jen jediný na to zapomněl a kousek ryby donesl domů. Tam ho snědla jeho dcera, která se pak jako zázrakem dožila 800 let.

Mořská panna je tedy v Japonsku symbolem dlouhověkosti, ale její lov se zároveň nedoporučuje, protože to prý přináší neštěstí a bouře. Dlouhý život by byl zkrátka draze zaplacen.

Pinterest

Napůl ryba, napůl primát

Mumie uchovávaná v chrámu v Asakuši vypadá podobně jako stvoření popsané v legendě. Horní polovina jejího těla připomíná opici, dolní tvoří rybí ocas. Ačkoli na délku měří pouhých 30 cm, jde z ní strach - obličej je stažen do výrazu nevýslovného děsu. Mnichům ji počátkem 20. století daroval neznámý majitel i s průvodním dopisem, ve kterém se praví, že stvoření bylo chyceno do sítí v moři poblíž ostrova Šikoku mezi lety 1736 a 1741.

Domnělá mořská panna byla v posledních 40 letech vystavena ve skleněné vitríně a mniši ji vroucně uctívali až do dnešních dnů. "Doufali jsme, že to pomůže zmírnit pandemii koronaviru, i když třeba jen nepatrně," přiznal hlavní kněz Kozen Kujda. Vědci mu nyní chtějí dokázat, že celou dobu uctíval falsifikát. Něco jako opice s rybím ocasem totiž opravdu neexistuje.

Tajemnou mumii si můžete blíže prohlédnout ve videu:

Zdroj: Youtube

Populární podvod

"Samozřejmě si nemyslíme, že by šlo o opravdovou mořskou pannu," uvedl vedoucí výzkumu Hiroši Kinošita. "Předpokládáme, že někdo kdysi sešil dva živočichy dohromady a výtvor vydával za neobvyklé mořské stvoření. Ze 17. a 18. století známe takových případů více. Mořské panny se vyráběly pro export do Evropy nebo pro atraktivní představení v Japonsku," vysvětlil vědec.

Podvodníci podle něj na lidské důvěřivosti vydělávali hodně peněz. Stávalo se dokonce, že lidé v naději na dlouhý život kradli z falešných mořských panen šupiny a pojídali je. Jakým způsobem vznikla mumie z Asakuši, bude přesněji známo koncem roku, kdy by měla být studie uzavřena.

Zdroje: https://www.ancient-origins.net/, https://www.timesnownews.com/, https://metro.co.uk/