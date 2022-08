Video: Vědci našli na dně oceánu obřího tvora. Nepodobá se ničemu, co znají

Natálie Borůvková

Hlubiny Tichého oceánu

Foto: Damsea / Shutterstock

Nové záběry, na nichž se v hlubinách Tichého oceánu líně plaví obrovský, podivně vypadající mořský tvor s chapadly, vedly vědce k otázce, zda se nejedná o nový druh. Solumbellula se totiž nepodobá ničemu, co dosud viděli.

Vědci našli na dně oceánu obřího tvora

Tým vědců objevil podivného živočicha na palubě výzkumné lodi E/V nautilusa, kterou vlastní nezisková organizace Ocean Exploration Trust. Ta se zabývá hlubokomořským výzkumem.

Na nedávno zveřejněném videu vědci z expedice jásali, když objevili záběry tohoto bizarního tvora.

"Jsem unešený," nechal se slyšet jeden z vědců na palubě, když dálkově ovládané vozidlo lodi stále skenovalo mořské dno a přibližovalo se k podivnému útvaru s chapadly. Ta se táhla 40 centimetrů od téměř 2 metry dlouhého těla.

Tento obří tvor byl spatřen v hloubce 2 994 m pod hladinou poblíž dosud neprozkoumané podmořské hory severně od Johnstonova atolu. Nezačleněného území USA a národní přírodní rezervace v Tichém oceánu západně od Havaje.

Vědci měli původně podezření, že jejich cesty zkřížila Solumbellula monocephalusalso známá jako Solumbellula mořské pero, která je součástí fylogeneze Cnidaria, kam patří medúzy, hydry a korály.

Jediné známé případy pozorování mořských per však předtím byly v Atlantickém a Indickém oceánu, takže vědci možná narazili na nový druh.

Nepodobá se ničemu, co dosud viděli

Steve Auscavitch, vedoucí výzkumník expedice, hlubinný biolog a postdoktorand na Bostonské univerzitě, popsal pozorování jako "fascinující". "Čas od času narazíme na něco, co jsme nečekali, a to jsou často ta nejsilnější pozorování," uvedl.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Blížili jsme se ke konci naší plavby a byli jsme stále na mořském dně, když jsme zpozorovali dvě mořská pera. Ta, která jsme natočili na video, byla obrovská. Když jsem tu úžasnou mořskou potvoru uviděl, věděl jsem přesně, co by to mohlo být," dodal.

Pro jistotu si však Auscavitch vyžádal informace od biologů na souši, kteří mu pomohli potvrdit jeho podezření, že se jedná o mořského tvora, příbuzného korálům.

"Předtím Solumbellula monocephalus nebyla ve středním Pacifiku nikdy spatřena a nikdy nebyla ani natočena," řekl.

Zajímavé je, že objev jeho týmu přišel několik měsíců poté, co vědci ve Španělsku pojmenovali dva nové rody mořských perutýnů: Pseudumbellula a Solumbellula, přičemž do druhého z nich patří i tento obří tvor.

Zdroje:

www.sciencealert.com

timetotimes.com

www.livescience.com