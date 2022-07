Vědci našli v Antarktidě největšího mořského dinosaura. Vypadá jako lochesska

Lochneská příšera zřejmě existovala. Jak je to ale dnes?

Mnoho lidí děsí hloubky oceánů i dnes. Navíc se jedná o nejméně prozkoumané části naší planety. Ale současný oceán obývají „jen“ obří žraloci, velryby, dravé ryby, chobotnice, barakudy a další tisíce mořských tvorů. Jenže dříve byly oceány daleko děsivější. Žily v nich kolosální vodní příšery, obludní žraloci, hypermasožravé velryby, mořští ještěři, krokodýli a další, z našeho pohledu děsivá, monstra. Navíc se vědcům povedlo v Antarktidě objevit zajímavé fosilie. Jde skutečně o lochnesskou příšeru?

Kdo nebo co byla lochnesská příšera, nevíme, ale mnozí se domnívají, že „Nessie“ je ve skutečnosti plesiosaurus s dlouhým krkem. A právě taková fosilie byla nalezena v Antarktidě. Vědci podle ní dali dohromady pozůstatky obrovského mořského tvora, který je označován za skutečnou lochnesskou příšeru.

Mezi všemi spinosaury, mosasaury, tylosaury a dalšími –saury byli pak megalodoni a možná dokonce i neustále tajemná lochnesská příšera. Její fosilie věci objevili před pár lety v Antarktidě a dokázaly, že tato obluda byla největším mořským dinosaurem všech dob.

Skutečná lochneska objevena!

Hon za lochnesskou příšerou je stejně intenzivní mezi lovci senzací, jako je svatý grál, bájná Atlantida, UFO nebo jiné mimozemské civilizace. Jenže, jak se zdá, lochneska skutečně zřejmě existovala, jak se podařilo dokázat na archeologickém nálezu.

V Antarktidě vědci našli zkamenělé pozůstatky 70 milionů let starého elasmosaura. Jak se jim povedlo po analýze dokázat, tato příšerka vážila až neskutečných 15 tun, což by znamenalo, že byla jednou z největších mořských žijících oblud, které byly kdy nalezeny.

Samotní lovci fosilií tento nález označují za skutečnou příšeru z Lock Ness a jedná se o jednu z nejúplnějších fosilií dávných plazů, která kdy byla objevena.

Nessie je elasmosaurus

Dle pozůstatků obrovského elasmosaura se zdá, že by skutečně mohla být objasněna záhada lochnesky. Pozůstatky obrovského elasmosaura z ledových hlubin Antarktidy se nepodobají ničemu, co bylo dosud spatřeno. Tento mořský obr je členem čeledi plazů elasmosauridů a je největším svého druhu, jaký byl kdy nalezen.

Tvoří čeleď plesiosaurů, kteří představují jedny z největších mořských tvorů období křídy. Plesiosaurus, který se skutečně podobá bájné lochnesské příšeře, byl 3,4 metru dlouhý sauropteriální plaz, o němž je známo, že existoval na počátku jury. Měl malou hlavu, dlouhý štíhlý krk, široké želví tělo, krátký ocas a čtyři protáhlá pádla, vypadal tedy přesně tak, jak je zobrazována lochneska.

Dosud byla jeho téměř kompletní kostra objeveny v anglickém liasu a přestože je známo, že tito tvorové již dávno vyhynuli, každoročně je hlášeno několik pozorování. Proto se vědci domnívají, že lochneska je plesiosaurus s dlouhým krkem – podobně jako elasmosaurus - který nějakým způsobem přežil, když byli všichni ostatní dinosauři vyhubeni.

Zvláštní teorie – jsou možná pravdivé?

Ač je jasné, že všechny „lochnesky“ již vyhynuli, jak je potom jasné, že jsou neustále viděny? Někteří očití svědkové dokonce tvrdí, že vypadali trochu jako velcí kapustňáci se žirafím krkem a hadí hlavou, jak uvádí i National Geographic.

Kromě toho však existuje mnoho teorií o neuvěřitelné délce jejich krku. Pravděpodobně jim však pomáhal při lovu.

"Dlouhá léta to byla záhada… nevěděli jsme, jestli jsou to elasmosauři, nebo ne. Byli to nějací podivní plesiosauři, o kterých nikdo nevěděl," prozradil paleontolog Jose O'Gorman z argentinské Národní rady pro vědecký a technický výzkum. Nyní ale dostává lochneska konkrétnější obrysy, takže ti, kdo v její existenci nepřestávali věřit, se mohou radovat.

Stále však není dokázáno, že by se měla skrývat v hlubinách jezera Loch Ness.

To, že by se pravěký oceánský dinosaurus skrýval v jezeře Loch Ness je velmi nepravděpodobné, protože jezero je staré jen 10 000 let, zatímco plesiosauři vyhynuli před více než 65 miliony let. Navíc kdyby Nessie byla plesiosaurus, neměla by žábry, ale musela by se každou chvíli vynořit na hladinu, aby se nadýchala vzduchu. Pak by bylo nemožné ji až dosud na hladině jezera nespatřit. Navíc je tu ještě jeden zcela logický argument „proti“, a to ten, že v jezeře Loch Ness není dostatek potravy pro potřeby více než patnáctitunové mořské příšery.

Takže jak je to s vyhynulým plesiosaurem? Zřejmě ani poměrně nový objev nám současnou existenci lochnesky neosvětlí.

