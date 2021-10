Záhadní mořští mniši děsí lidstvo celou historii. Vědci pátrají, kdo jsou

Mořský mnich - fikce nebo skutečnost?

Foto: Japetus Steenstrup / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Kdo jsou mořští mniši? Existují? Pokud ne, proč jejich domnělá existence láká vědecký svět po celá staletí? Mořští mniši jsou opředeni spoustou zajímavých příběhů a vysvětlení a ač se někdy zdá, že věda pokročila v této otázce blíže závěru, stále se pohybujeme spíše ve světě domněnek a fikcí, vedoucích k tomu, že se pravděpodobně jedná o podobnost. Kde se však tato podivná stvoření vzala, nebo spíše mohla vzít?

Sea Monk, bývá rovněž nazýván Sea Bishop, a je to pojmenování pro mořského živočicha nalezeného u východního pobřeží dánského ostrova Zéland v roce 1546. Mořské stvoření, které se nápadně podobalo mnichovi, se poprvé objevilo v polovině šestnáctého století na pobřeží Kodaně, kde jej objevil francouzský přírodovědec Pierre Belon.

Zdroj: Youtube

Historický podtext?

Nález byl samozřejmě opředen spoustou tajemství a nesrovnalostí, navíc se v té době děly poměrně závažné společenské události – v Evropě vrcholil náboženský konflikt. Že by se odtud vzalo srovnání s mnichem? V období katolické reformace přišel Aegidius Albertinus s myšlenkou, že mořský mnich je poselstvím Boha, který tak upozorňuje na to, že duchovní jsou zkorumpovaní.

Belon totiž záhadného tvora popsal a vykreslil jako mnicha s ploutvemi doplněného o bohatou až královskou róbu. Poté, co se zprávy o tomto nevídaném objevu dostaly do světa, zachvátilo Dánsko něco jako lochneská horečka, ale stíhán byl mořský mnich. Všichni se zajímali o to, co skutečně v moři přírodovědec spatřil.

Od té doby jsou navíc datovány a zaznamenány další podobné záhadné nálezy.

Historické záznamy

V roce 2005 spatřili mořského mnicha dva rybáři a někteří plavci v chorvatské Pule. V roce 2011 byl zase pozorován v Jaderském moři. Všechna tato pozorování spojuje jedna skutečnost – byla spatřena „ryba“, která na první pohled vypadala jako mnich.

Vědci tak postupně odhalili, že o neznámém mořském stvoření mluvil už filozof a zoolog Albert Veliký ve třináctém století. Ten mořského mnicha popsal jako rybu s bílou kůží na temeni a mnišskou hlavou obehnanou černým kruhem.

Obdobné „zjevení“ bylo zmíněno a vyobrazeno i ve čtvrtém díle slavného Historia Animalium Conrada Gesnera, jenž rovněž zmínil podobnou příšeru nalezenou ve Firth of Forth. Objevují se i záznamy u polského pobřeží v roce 1531 a mořský mnich byl dokonce propagován i v epické básni Guillaume du Bartas La Sepmaine.

I Asiaté mají mořského mnicha

V 16. století byly rovněž pořízeny dvě kresby mořského mnicha a i později, počátkem padesátých let 19. století, dánský zoolog Japetus Steenstrup navrhl, že mořský mnich byl obrovská chobotnice, čímž podpořil teorii propagovanou i spisovatelem Richardem Ellisem. Chobotnici navrhl z toho důvodu, že jen ona je schopná vydržet několik dní mimo mořské prostředí a její plášť připomíná šupiny.

Kryptozoolog Bernard Heuvelmans věřil, že zpráva o existenci mořských mnichů byla založena na objevu bludného mrože. Ale objevila se i teorie, že by mohlo jít o andělského žraloka Squatina squatina, který je obyčejně nazýván monkfish v angličtině nebo munk v norštině.

Zdroj: Youtube

Dokonce i na opačné straně zeměkoule měli svého mořského mnicha, takže je nasnadě se domnívat, že mnoho dalších bájí a pověstí kolem tohoto stvoření vznikalo po celá staletí a v každém období si lidé objev spojili s jiným vysvětlením. Nejen západní kultury, ale také Japonsko má svého mořského mnicha s názvem Umibōzu, který je součástí folkloru a tradovalo se o něm, že umí z vody vylézt vysoko nad hladinu a potápět lodě, a to zejména za bouřky.

Obrovské množství stop – rozmanitost oceánu

Dalších navrhovaných stop se v historii objevilo skutečně velmi mnoho. Důvodem je i to, že mořský svět je pro lidstvo stále ještě neprozkoumaný, což dává prostor pro nejrůznější domněnky a fantazie.

V porovnání s tím před stovkami let neměli lidé téměř žádné možnosti, jak mořská dna studovat, takže přicházeli s variacemi na nestvůry, stvoření a děsivě přízraky žijící v hlubinách. Později se ale začala shromažďovat poněkud konkrétnější data, která poskytla prostor pro vědecké výzkumy.

Navíc spousta záhadných a pravděpodobně neexistujících mořských tvorů má pak ekvivalent na zemi – třeba mořskou pannu byste s trochou fantazie našli v pozůstatcích kapustňáka a obří chobotnice by mohla být základem pro Krakena.

I proto se lze domnívat, že mořský mnich mohl a může klidně existovat – pravděpodobně se však jedná o podobnost čistě náhodnou…

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Sea_monk, cryptidz.fandom.com, www.onlymen.cz