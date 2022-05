Pravěká moře obývali obří škorpióni. Vražední členovci měřili přes 2 metry

Elena Velímská

mořští štíři

Foto: Shutterstock.com

Nelze popřít, že štír má mezi teraristy své příznivce a mnohým doma ve svém skleněném teritoriu dělá radost, ač jeho zdvižený zadeček plný jedu spíš všeobecně nahání hrůzu a není radno se s ním setkat. Ale je to v podstatě neškodný tvoreček v porovnání s dávnými škorpióny, kteří ovládli prehistorické oceány.

Známé fosilie ale nové poznatky

Při hledání nových poznatků o pradávném superkontinentu Gondwanda se australští badatelé zaměřili na nalezené exempláře fosilií ze všech australských muzeí a zjistili, že vody kolem Austrálie v době před 541 až 252 miliony lety ovládli bezobratlí děsiví predátoři – mořští štíři. Nejznámější rod těchto dnes vymřelých klepítkovců, Eurypterida (kyjovci), zahrnuje přes 200 druhů a je považován za předky dnešních štírů a pavoukovců, vzdálení příbuzní jsou krabi. Doposud se rod Eurypterida z australských vod zkoumal jen málo, většina nalezených fosilií pochází ze severní polokoule. Vědci mezi australskými fosiliemi nalezli šest druhů. Nejmenší měřil pouhých 5,7 cm, ostatní však patřili mezi obry.

Největší členovec na Zemi

Nalezené fosilie ukazují, že největší kyjovec z nich z období prvohor byl Jaekelopterus rhenaniae. Měřil přes dva a půl metrů a jeho klepeto měřilo téměř půl metru. Musel být velmi čilý plavec. Vědci předpokládají, že k uchopení kořisti používal klepeta a drápy na předních končetinách, kterou pak rozdrtil „zuby“, odborně zvanými gnathobazické ostny. Hezký štíreček. Je zcela jisté, že patřil mezi největší predátory a byl postrachem moří. Byl na vrcholu potravního řetězce, stejně jako třeba dnešní žralok bílý. Vědci si zatím nejsou zcela jisti, čím přesně se živil, rozhodně to však nebyl plankton. Ve svém jídelníčku nebyl příliš vybíravý a zcela jistě by nepohrdnul ani človíčkem, jak se uvádí, kdyby se tehdy nějaký do australských vod potápěl.

Zdroj: Youtube

Ještě je co zkoumat

Během posledního výzkumu bylo zatím posbíráno dosud nejvíce informací o těchto zajímavých mořských obrech, kteří kdysi v hojném počtu obývali australská moře. Vědci připouštějí, že se v některých poznatcích liší. Shodnou se však, že je třeba dalších výzkumů k zdokumentování těchto mořských štíru a prostředí, ve kterém žili. Doufají, že se najdou i další fosilie, které jim v tom pomůžou. Tak snad se jim to podaří.

