Optické iluze jsou navržené tak, aby dokonale zmátly naši mysl. Často v nich vidíme svou vlastní interpretaci toho, na co se v daný moment díváme. Je podle vás most na obrázku dokončený nebo končí kdesi v prázdnu?

Síla optických klamů

Optické iluze a další testy patří mezi zábavnou kratochvíli, díky které můžeme zlepšit mnoho aspektů ve svém životě.

Jednou z oblastí, které díky těmto mentálním hrám můžeme vyzlepšit, jsou kognitivní funkce, uložené v našem mozku.

Snaha rozluštit či správně interpretovat tu či onu optickou iluzi nutí mozek naplno pracovat a zapojit všechny mozkové závity. Je třeba důkladně přemýšlet, zapojit logické uvažování a zlepšit své schopnosti, zároveň odhalit, jak se věci skutečně mají.

Často jde o mysl matoucí ilize, jejichž rozluštění není jednoduché. Přesto musíme určit, jak se věci mají a najít řešení, které je správné.

Co je k tomu potřeba? Myslet kriticky a pohlížet na věc ze správné perspektivy. Jen tak máme šanci optickou iluzi rozklíčovat.

Dokončený nedokončeny

Pravidelným řešením mentálních her zlepšíte schopnost se soustředit, budete více pozorní a naučíte se uvažovat nad rámec běžnosti.

Nejzajímavější optické iluze:

Připravte se však na to, že to nebude jednoduché. Bude třeba stoprocentní koncentrace, orientace na detail a samozřejmě bezchybného pohledu. Řešení optických iluzí se často nachází v těch nejmenších detailech.

Pravidelné hraní mentálních her vám ale z dlouhodobého hlediska přinese kýžené výsledky. Váš mozek bude pracovat, jak má a vy si díky tomu udržíte dlouhotrvající mládí. Řešením mentálních her podpoříte tvorbu a vznik nových neuronů.

Tím posílíte stávající nervové dráhy v mozku. Zkrátka a dobře učiníte vše, co váš mozek potřebuje, aby nechátral.

Začít s optimálním tréninkem můžete hned teď. Je to více než jednoduché. Přinášíme vám optickou iluzi mostu, u které je vaším úkolem určit, zdali je most dokončený nebo zda končí v prázdnu. Most Storseisundet Bridge se nachází v Norsku a často jej nazývají „most do nikam“.

Je podle vás tento most dokončený, nebo končí v prázdnu?

Jen ten, kdo to určí správně, má chytrou hlavu. Pamatujte však na to, že v každé optické iluzi je háček, jehož cílem je vás zmást.

Správná odpověď je, že most je dokončený. Záleží, z jaké perspektivy se na něj díváte. Pokud nevěříte, podívejte se na obrázek níže, kde most vidíte v celé jeho kráse.

Most v Norsku je skutečně dokončený.

