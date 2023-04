Středověk nebyl jen obdobím temna, během něhož se lidé zabíjeli, brodili v odpadcích a popíjeli. Důkazem toho jsou dochované hádanky, které naopak naznačují, že jejich autoři byli vynalézaví a chytří.

O hádankách se říká, že jsou univerzálním uměním. Už od svého počátku měly edukační a zábavnou funkci. Zajímavostí je, že tyto otázky, vyjádřené metaforickým nebo alegorickým jazykem, jež vyžadují vynalézavost, se objevují po celém světě, napříč všemi historickými epochami a kulturami. První objevené psané výroky jsou staré téměř 4000 let. Jedná se o babylonské školní texty.

Středověké hádanky

Středověk v tvorbě hádanek netvořil výjimku. Díky nim poznáváme vnímání tehdejšího světa, ať šlo o náboženství nebo běžný život. Tehdejší člověk byl totiž mnohem intenzivněji propojený s přírodou. Poskytovala mu nejen útočiště a obživu, ale také inspiraci.

Jako mrtvý unesu větší náklad než živý. Přináším život a mnohým dávám práci. Bezduché stvoření, které nekouše. Když jsem naložený, běžím, ale nikdy neukážu nohy.

Meč

Vagon

Loď

Válka

Nikdo beze mě není dokonalý, ani spokojený. Kdo jde beze mne, chodí ve společnosti smrti. Kdo mě ponese, bude šťastný.

Moudrost

Štěstí

Trpělivost

Pokora

Je to šišaté jako hruška, uprostřed vlhké, obklopené vlasy. Někdy se stává, že z toho teče voda. Co je to?

Jezero

Oko

Řeka

Studna

Já mám jeden a ty též. Stejně jako stromy, domy, ryby, krávy a vše, co je na tomto světě.

Stín

Hlad

Duše

Spánek

Řekni mi, co naplňuje nebe a celou zemi? Trhá to výhonky a otřásá základy? Není to ale vidět očima.

Blesk

Vůně

Vítr

Láska

Tajemné otázky

Jedlík bez úst a dokonce i chřtánu. Dobře krmený prospívá a roste, dejte mu ale vodu a zemře.

Svíčka

Sucho

Propast

Oheň

Jsem měkká jako bažina nebo vlna. Když se nafouknu, jsem jako žába. Kam mě ponoříš, tam vyrostu.

Ryba

Houba

Mech

Strom

Co je slepé, ale má to oko? Nosí to šaty mrtvého, ale sám je vždy nahý?

Pero

Jehla

Rakev

Hrob

Jsem sestra slunce, stvořená pro noc. Oheň způsobí, že mi kanou slzy. Když jsem blízko smrti, useknou mi hlavu.

Zrcadlo

Měsíc

Dalekohled

Svíčka

Mluví všemi jazyky a z jeho úst plyne jak živá voda, tak jed. Když odpočívá, mlčí a je hluchý.

Sluha

had

Peníze

Pero

Správné odpovědi: Loď, pokora, oko, stín, vítr, oheň, houba, jehla, svíčka, pero.

Uhádli jste více než polovinu? Skvělé! Jde vidět, že středověký život máte nastudovaný.

Zdroje: www.medievalists.net, www.en.wikipedia.org, www.eastlothiancourier.com