Externí autor 6. 7. 2024 clock 3 minuty

Každé znamení zvěrokruhu s sebou nese určité vlastnosti. Pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení zvěrokruhu, máte obrovské štěstí. Jste totiž nesmírně moudří lidé a chybují všichni, kteří tento váš dar nevidí.

Zachovat chladnou hlavu a vždy se uvážlivě rozhodovat není v hektickém každodenním životě vždy snadné. Zdá se ale, že některá znamení zvěrokruhu mají přirozený talent nacházet správnou cestu a dostat se z problémů bez ztráty kytičky. A že by někdy jednala neuváženě? Tak to ani náhodou. Podívejte se, zda jedno ze znamení není vaše.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Lidé narození ve znamení Vah jsou známí svou ohromnou schopností objektivně nahlížet na různé situace a činit uvážená a správná rozhodnutí. Tenhle fakt je především dán jejich snahou o harmonii a spravedlnost, bez kterých se v životě neobejdou.

Kdo Váhy nezná, rozhodně by do nich neřekl, že jsou schopné rozumně zvažovat jakékoli kroky. A víte proč? Je v tom kousek povrchnosti. Váhy totiž milují všechno krásné. Mají styl, estetické cítění a šarm. Proto bývají často zařazovány do škatulky povrchních lidí, kteří se zajímají jenom o módu a nechtějí se s nikým hádat. A to je velká škoda.

Milé Váhy, možná byste mohly tenhle názor u druhých odbourat. Stačí, když se nebudete bát říkat ne, budete si stát za svým a projevíte sebevědomý postoj. Jedině tak vás ostatní začnou uznávat jako moudrého člověka, jehož rady mohou být nad zlato.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi jsou známí svým strategickým myšlením i disciplínou. Tohle znamení zvěrokruhu rozhodně není mistrem rychlých řešení. Naopak si zakládá na důkladném plánování a dlouhodobých cílech. Než udělá krok, důkladně analyzuje klady a zápory takového rozhodnutí. Jelikož nahlíží na život i sebe střízlivýma očima, dokáže si moudře stanovit realistické cíle, za kterými vytrvale kráčí.

A teď k tomu, proč byste do Kozoroha vůbec neřekli, že patří k nejmoudřejším znamením zvěrokruhu. Jde o to, že nám často lezou na nervy svou tvrdohlavostí, nedostatkem citů, kterých navíc ve svém nitru skrývají dost. A také posedlostí pravidly a neustálým připomínáním, že my ostatní je nedodržujeme.

Vážení Kozorozi, my víme, že jste v jádru dobří lidé, ale abychom vás brali i jako moudré, možná by stačilo, kdybyste ve svém chování projevili i kousek nedokonalosti, která je z lidského hlediska nám ostatním daleko milejší než „bezchybně jedoucí stroj“.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Lidé, kteří se narodili ve znamení Panny, jsou považováni za perfekcionisty. Zlí jazykové tvrdí cosi o pedantech. Je to tak, že Panny zkrátka hledí na každé rozhodnutí kritickým okem a důkladně zvažují všechny dostupné informace.

Pokud tedy hledáte pomoc a obrátíte se na Pannu, můžete si být jisti, že prozkoumá všechny detaily problému a vyhodnotí možná rizika i způsoby řešení. Její rozhodnutí jsou proto moudrá, založená na rozumu a logice.

Byla by proto škoda, kdybyste se nechali odradit Panniným podezíravým postojem, kterým se občas prezentuje vůči cizím lidem. V hloubi duše je to totiž moudrá a pečlivá osoba, jejíž přístup k práci jí můžeme jenom závidět.

