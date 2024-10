Češi jsou bezesporu národem gurmánů, a to nejen pokud jde o lahodné a chutné pivo, ale především dobré jídlo. Rádi si tak pochutnávají především na sladkém, na jehož výrobu ale používají surovinu, která je našemu zdraví škodlivá. Víte, kterou?

Zdraví škodlivá

Češi milují sladkosti. A proto je jakýmsi nepsaným pravidlem, že téměř každá domácnost s oblibou peče. Sladké kynuté koláče, nadýchané bábovky a další sladké pochoutky tak na našich stolech nesmí chybět.

Problém není ani tak v tom, co jíme, ale především v tom, v jakém množství to jíme. To platí také v případě sladkého pečení, na které navíc Češi s oblibou používají surovinu, která je našemu zdraví škodlivá.

Řeč je o bílé mouce. Surovině, která je vyráběná z vysoce zpracovaných zrn pšenice, má vysoký glykemický index a neobsahuje téměř žádnou vlákninu.

Není proto výjimkou, že nadměrná konzumace výrobků z bílé pšeničné mouky ucpává střeva, zhoršuje jejich průchodnost a navíc podporuje chuť k jídlu, díky zmíněnému glykemickému indexu.

Glykemický index znamená, jak rychle po určité potravině stoupá hladina cukru v krvi člověka. Potraviny s vysokým glykemickým indexem, mezi které řadíme i bílou mouku, hladinu cukru v krvi nejprve prudce navýší, poté však dojde k výraznému poklesu.

Nadměrná konzumace škodí

Právě to způsobí, že po jakékoliv potravině s vysokým glykemickým indexem můžeme rychle pociťovat hlad. Z dlouhodobého hlediska tak tyto potraviny mohou vést k přejídání a přibírání na váze.

Jak nezdravá je bílá mouka?

Zdroj: Youtube

Z tohoto důvodu bychom se měli snažit konzumaci bílé mouky v našem jídelníčku eliminovat a rozhodně si ji nedopřávat každý den. Nadměrná konzumace bílé mouky skutečně škodí.

Nejde pouze o přibírání na váze, ale také o zpracování tohoto produktu a absenci vlákniny, které je jednou z hlavních složek dobře fungujícího trávení. To ale bohužel není všechno.

Bílá mouka, kterou si Češi natolik oblíbili a s nadšením ji konzumují po kilech, neobsahuje žádné vitaminy ani minerály. Znamená tak pro naše tělo velké množství kalorií, které nemají žádné benefity.

Konzumace bílé mouky je navíc velice škodlivá pro slinivku. Důvodem je právě prudké zvýšení hladiny cukru v krvi, které nutí slinivku k nadměrné produkci inzulinu. To v dlouhodobém měřítku může zapříčinit rozvoj inzulinové rezistence a vznik cukrovky 2. typu.

Podle odborníků se bílá mouka podílí také na vzniku dalších chorob, jako jsou srdeční nemoci, vysoký krevní tlak či dokonce některé druhy rakoviny. Pokud bílou mouku používáte nebo ji denně konzumujete, zastavte se. Nahraďte tuto surovinu zdravějšími alternativami, jako je špaldová nebo žitná mouka. Vaše tělo vám poděkuje.

Zdroje: techsvet.cz, www.webmd.com, joshgitalis.com