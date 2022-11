Muži vykopali 200 tisíc let starou mozaiku a záhadný předmět. Nález mění dějiny

Lenka Bělská

Oklahoma.

Durwood Pate, geolog z Oklahoma City, se usadil na zahradě, napil se kávy a otevřel noviny The Oklahoman. Když zahlédl černobílou fotku, s překvapením odložil hrnek a začetl se do článku. „Mary?" zavolal na manželku, „Můžeš, prosím tě, zavolat do redakce? Rád bych si s nimi promluvil," oznámil a začal se kvapně oblékat.

Bylo 27. června roku 1969. Noviny přinášely nejnovější místní zajímavost. „Při práci na Broadway Extension 122nd Street mezi Edmondem a Oklahoma City našli dělníci něco, co vypadá jako mozaiková podlaha. Podle prvních odhadů by mohla být stará až 200 tisíc let."

Právě zmínka o stáří objevu zvedla geologa ze židle. Pokud by to byla pravda, přepsala by se historie Spojených států Amerických. Podle dosavadních poznatků totiž první lidé dorazili do Severní Ameriky teprve před 22 až 19 tisíci lety.

Mozaika Oklahoma

Článek vyvolal bouřlivé diskuze nejen mezi běžnými čtenáři, ale především mezi odborníky, kteří se rozhodli tajemnou mozaiku spatřit na vlastní oči. Struktura byla odhalena přibližně 90 centimetrů pod zemským povrchem a vypadala, že se táhne několik stovek dalších metrů čtverečních.

„Jsem si jistý, že to vytvořila lidská ruka. Kameny jsou dokonale uspořádány do rovnoběžných linií a vytváří diamantový tvar," řekl Durwood Pate po své návštěvě. „Také jsme našli kulatý otvor se začištěnými hranami. Vypadá, že sloužil k umístění sloupku." Geolog mezi kameny navíc objevil něco jako spárovací hmotu, jež je měla držet na místě.

Vyšetřování pokračovalo. Noviny The Oklahoman 1. července 1969 informovaly, že byl odhalen druhý otvor, od prvního vzdálený pět metrů. Odborníci dále zjistili, že mozaika byla vytvořena ze směsi permského vápence a křemenných zrn. O dva dny později bylo prý na místě nalezeno také starověké kamenné kladivo.

Záhada Oklahomské mozaiky

Geologové byli zmateni. Analýzy pomocí mikroskopu potvrdily, že kameny byly ručně opracovány. Navíc obsahovaly mořské usazeniny, což naznačovalo, že ležely pod hladinou. Kdo a kdy však mozaiku vytvořil, bylo stále záhadou. „Tyto otázky nedokážeme zodpovědět. Potřebujeme schopného archeologa," řekl John M. Ware, který nález zkoumal.

Ten však nedorazil a dělníci pokračovali ve stavbě skladu potravin. Podlaha byla zabetonována a žádné prameny se o ní již nezmínili.

