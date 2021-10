Skandální chování W. A. Mozarta. Dělal ostudu, Pražané ho kvůli tomu nenáviděli

Wolfgang Amadeus Mozart

Foto: Johann Georg Edlinger / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4

Wolfgang Amadeus Mozart je jedním z největších hudebních skladatelů všech dob, a my jsme hrdí, že je jeho jméno spojováno i s Prahou, kde žil a tvořil. Bohužel se to neobešlo ani bez afér, protože Mozart se údajně velmi rád bavil v krčmách v centru Prahy a ani milostné aférky se ženami mu nebyly cizí. Zatímco my se dnes pyšníme tím, jak moc je jeho jméno s Prahou spjato, objevují se názory, že Pražené jej tehdy nenáviděli…