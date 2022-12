Nazvat to můžete jakkoliv, teplo vám při tom ale nebude. Vědcům se podařilo zjistit, co se stane s vaším mozkem, když strávíte rok na Antarktidě. Odpověď vás pravděpodobně vyděsí.

I milovníci zimy a všeho zmrzlého by možná zbystřili, pokud by tuto odpověď znali.

Co se stane s vaším mozkem, když strávíte rok na Antarktidě

Aby se vědci dobrali k nějakému zjištění, co se s lidským mozkem stane po 12 měsících na Antarktidě, rozhodli se prozkoumat mozky malé skupiny lidí. Vybrali 9 dobrovolníků. Ty umístili na stanici Neumayer-Station III, která se nachází v Německu. Tam vybraní dobrovolníci strávili celých 14 měsíců, aby získané výsledky byly relevantní.

Průzkum vedl dr. Alexander Stahn se svými kolegy. Stanice Neumayer-Station III je specifická v tom, že se specializuje na výzkum změn klimatu a všeho, co se klimatu týká.

Stahn a jeho kolegové použili při výzkumu nejrůznější metody. Cílem bylo získat co možná nejpřesnější výsledky. Chtěli se dobrat závěru, jak to s lidskými mozky skutečně bude.

Použili kognitivní testy, nejrůznější zobrazovací metody a mnoho dalších možností, které jsou schopné srovnat mozek z běžného klimatu s mozkem vyskytujícím se v klimatu, jaký má Antarktida. Výsledky byly překvapivé.

Odpověď vás vyděsí

Kdekoho by napadlo, že setrváním v chladném klimatu se z dlouhodobého hlediska stanete odolnějšími vůči chladu a povětrnostním podmínkám. Nebo možná, že se z milovníků léta konečně stanou zapřísáhlí vyznavači zimy. To, k čemu ale Stahl a jeho kolegové dospěli, vás zřejmě vyděsí.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Vědci totiž zjistili něco, co ani je samotné nikdy předtím nenapadlo. Pokud člověk setrvá na Antarktidě a to po dobu alespoň jednoho roku, zmenší se mu mozek. A to v průměru až o více než 7 % za rok.

Příčinou těchto změn však není chlad jako takový. Je to především sociální izolace a nemožnost trávit čas s jinými lidmi, povídat si a sdílet. Právě to totiž člověka rozvíjí a obohacuje. Tím trénuje svůj mozek a stává se vzdělanějším.

Jakmile člověk o tuto výsadu přijde, začně takříkajíc zakrňovat. To se následně projeví hlavně na jeho mozkové kapacitě.

"Komunikace s okolním světem je na Antarktidě velmi omezená. Existuje sice internetové připojení, ale to funguje pouze přes satelit a šířka pásma je velmi malá," uvedl vedoucí studie Alexander Stahn z Fyziologického ústavu berlínské lékařské univerzity a docent na Pensylvánské univerzitě.

"Není zde téměř žádné soukromí, žádný únik od každodenní reality života v Antarktidě. Dokonce i nouzové evakuace jsou omezeny na určitá období roku a během přibližně osmi měsíců, které tvoří antarktickou zimu, jsou téměř nemožné."

