Orlando Sorrell: Záhadný genius, jehož mozek pracuje rychleji než počítač

Také máte někdy pocit, že byste potřebovali ránu do hlavy, aby se vám v ní konečně rozsvítilo? Určitě vás nebudeme nabádat, abyste to skutečně udělali, ale poslechněte si zajímavý příběh muže, kterému úder do hlavy pomohl získat geniální schopnost a předurčil mu další osud.

Až do svých 10 let byl Orlando Serrell obyčejným americkým klukem, který ve škole nevynikal přílišným intelektem, ale zato miloval sport. Jednoho srpnového dne roku 1979 hrál jako obvykle s kamarády baseball a zrovna doběhl na první základnu, když ho míček udeřil do levé strany hlavy. Rána byla tak silná, že se Orlando skácel na zem. Po chvíli se ale zase postavil na nohy a hrál dál, nehledě na bolest.

"Rodičům jsem to neřekl a nevyhledal jsem ani lékařskou pomoc," svěřil se Orlando po letech. "Bolelo to ale dlouho. Trvalo to celé týdny, než bolest zcela odezněla."

Zatímco na celou příhodu zvolna zapomínal, začal na sobě Orlando pozorovat něco podivného. Nejenže si přesně pamatoval, jaké bylo počasí každý den od osudné hry, ale navíc dokázal provádět složité kalendářní výpočty, což by ho předtím ani nenapadlo zkoušet.

Dnes již padesátiletý Orlando působí na univerzitě v Miami a nepřestává udivovat vědecký svět svým mozkem, který funguje rychleji než elektronická kalendářní kalkulačka. Pokud se ho zeptáte na jakékoli datum od roku 1979, sdělí vám, o jaký den v týdnu šlo a jaké bylo tehdy v New Yorku počasí.

"Nestíhám to ověřovat v počítači, jste moc rychlý," přiznala členka vědeckého týmu, který přijel do Miami pozoruhodného muže otestovat. Orlando správně zodpověděl všech dvacet otázek testu v překvapivé rychlosti, jako by jen vyvolával data z databáze. "26. prosince 2004," řekl testující. "Sobota, sněhová vánice," odvětil vzápětí Orlando.

Vědci jeho geniální dovednost nejsou schopni vysvětlit. Už vůbec pak netuší, jak k ní mohl přijít po náhodné ráně do hlavy. Jen v jednom se shodnou: bušení hlavou o zeď nebo rána kladivem vám geniální schopnost rozhodně hnedtak nepřivodí, takže to doma určitě nezkoušejte.