Pálí vám to? Přesněji řečeno, dokážete pracovat s logikou, analytikou, nevyhýbáte se detailům, protože dobře víte, že ty mohou být nejdůležitější? Pokud ano, vypadá to, že jste se narodili v jednom z níže uvedených znamení zvěrokruhu a máte super bystrý mozek. Gratulujeme.

Někdo horoskopům věří a denně kontroluje, co na něj čeká, z čeho se má radovat, čemu vyhnout. Jiný zběžně prolétne popsané řádky a tak nějak neví, co si o tom myslet. Ať už patříte do jedné či druhé kategorie, nelze popřít, že jednotlivá znamení zvěrokruhu vykazují konkrétní vlastnosti.

Dnes se podíváme na ty, které se dají definovat jedním slovem – inteligentní. To samozřejmě neznamená, že by ostatní znamení byla hloupá, ale když se rozdávala chytrost, následující znamení zvěrokruhu si stoupla do řady dvakrát:

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Tak moment. Poživačný milovník luxusu Býk a super bystrý mozek? Zdá se vám to zvláštní? Nejspíš ano, ale je to tak. I když se Býci mnohým z nás zdají jako konzumenti a totální lenoši, opak je pravdou.

Přízemnímu Býkovi jde o jedno, chce hezký, bezpečný a stabilní domov. Dobře ví, že zadarmo ho nedostane. Navíc ale nejde do rizika. Jakékoli kroky důkladně analyzuje, zvažuje a teprve pak se rozhoduje. Jeho inteligence tak probíhá ve velmi praktickém módu, proto jsou Býci, až na pár nedostatků, skvělými životními partnery.

Zatímco jeho okolí stále ještě hloubá nad nesmrtelností chrousta, Býk už přemýšlí, jak své nápady uvést do praxe. I když nepůsobí jako super mozek, jeho selský rozum, který bývá často přehlížený, si poradí s ledasčím.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři patří k nejinteligentnějším znamením zvěrokruhu. Jejich auru chytrých lidí povyšuje vášeň a intenzita s jakou se vrhají do problémů. Jsou obdařeni až mimosmyslovým vnímáním, které si mnozí z nich nejspíš ani neuvědomují a to je možná škoda.

Tomuto znamení vládne Mars a Pluto, což je kombinace, která je nutí přicházet věcem na kloub. Někdo by řekl přirozená zvídavost, někdo by to nazval snahou o věčné hledání pravdy. Dokážou vycítit pocity i pravou tvář někoho, kdo se před nimi snaží něco skrýt.

Byť je Štír označován za chladného, až odtažitého jedince, dokáže v sobě vzbudit i emoční inteligenci. I když to v sobě nedává příliš najevo, dokáže chápat své okolí a vcítit se do jeho potřeb i obav.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnář je inteligentní na dvakrát. Jak tomu porozumět? Odpověď je jednoduchá. V první řadě to jsou přirozeně inteligentní lidé. V té druhé mají ohromný talent myslet tzv. out of box, zkrátka jinak, nekonvenčně, případně se na řešení umí podívat ze zcela nečekaného úhlu.

Nesnažte se je v myšlení dohnat. Stejně by vám to Uran, jejich vládnoucí planeta inovací, nedovolil. On je totiž nejspíš tím důvodem, proč jsou se svými nápady vždy o pár kroků napřed. Motorem bystrého mozku je přirozená zvědavost. A té mají Vodnáři až dost. Proto se neustále něco učí a objevují dosud nepoznané. Vodnáři často neberou věci za dané. Obvykle hledají cesty k vlastnímu názoru, který se může od toho tradičního v mnohém lišit.

Pozor na Vodnáře ještě v jedné věci, je sociálně velmi zdatný. Velmi rychle rozpozná atmosféru ve společnosti, pochopí její děj, a pak se buď začlení, nebo odchází přemýšlet, analyzovat a hledat nové cesty jinam.

