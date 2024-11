Hlavolamy a hádanky jsou mysl matoucí hry, které využíváme především k zábavě. Jejich význam však sahá mnohem dále. Mají nám pomoci zapojit všechny mozkové závity a zlepšit aktivitu svého mozku.

Mozkový hlavolam

Možná se ptáte, proč bychom hádanky a hlavolamy měli řešit všichni, jak se odborníci na zdraví mozku skutečně shodují. Důvod je prostý. Tyto mentální hry jsou jedinečným tréninkem orgánu, který je pro spokojený život zcela zásadní.

Důležité jsou také pro zdraví mozku a zachování jeho vitality na dlouhá léta dopředu. Vlivem stárnutí totiž nezačíná chřadnout jen naše pokožka.

Stejný proces se bohužel týká i mozku. Jak se stárnutí na mozku projevuje? Zcela jednoduše. Začínáme zapomínat, nejsme schopní vybavit si, co jsme dělali před týdnem nebo dokonce zapomeneme na kafe s kamarádkou.

V takovém případě nám mozek dává jasný signál, že ani zdaleka nefunguje, jak by měl. Dobrou zrpávou je, že to lze změnit. A to dokonce i v produktivním věku.

Zadarmo to ale bohužel nebude. Odborníci na zdraví mozku doporučují, abychom mozek neustále zaměstnávali. Nejdůležitějším faktorem jsou nové informace, které bychom vlastním přičiněním měli získávat.

Žabí princ

Právě nové informace zvyšují kapacitu mozku a nutí nás přemýšlet. Nutí mozek, aby nezahálel. Dále bychom měli číst, učit se novým dovednostem a nakonec se vyhýbat sociální izolaci.

Matematické hádanky, které zmatou i ty nejchytřejší:

Zdroj: Youtube

Pokud máte rádi život o samotě, pak to bez řádného učení nepůjde. Sociální kontakt je pro udržení mentální vitality alfou a omegou. Komunikace s lidmi nás vede k zamyšlení.

Nutí nás konverzovat o tématech, která sami se sebou budeme jen stěží rozebírat. Zdraví mozku samozřejmě podporuje také sport. I při něm totiž musíme přemýšlet, abychom vše dělali správně.

Dalším důležitým faktorem, aby mozek zůstal zdraví a vitální, je dostatečný spánek. Dopřejte svému tělu minimálně 8 hodin spánku denně a sami posuďte, jak se budete cítit.

Abyste si ověřili, jak na tom jste se zdravím mozku, vyzkoušejte si náš mozkový hlavolam. Na obrázku vidíte princeznu, hledající skutečného žabího prince. Na výběr máte z mnoha možností.

Vybrat toho správného ale musíte za 6 sekund. Pokud ho najdete, váš mozek funguje, jak má a všechny jeho funkce také.

Pokud stále nevíte, kde skutečný žabí princ je, podívejte se na obrázek níže, kde je vyznačený.

close info Pinterest zoom_in Skutečný žabí princ

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.msn.com, www.jagranjosh.com