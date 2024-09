Externí autor 19. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Britský herec a komik Rowan Atkinson je celosvětově známý díky postavě Mr. Beana. Tenhle podivín, který má rád svého plyšového medvídka baví svými různými životními situacemi lidi napříč generacemi. Když si vybavíte, jak Mr. Bean vypadá, nejspíš by vás nenapadlo, že má skutečně přenádhernou dceru!

Abychom Atkinsona neškatulkovali jen do role pomateného Brita s medvídkem, připomeňme si ještě jeho další role. Vidět jste jej mohli například i v romantické komedii Láska nebeská, kdy si střihnul malou roličku prodavače šperků, když se nevěrník Alan Rickman snažil během vánočních nákupů pořídit své milence nějakou radůstku. To vše za zády své manželky Emmy Thompson.

Jeho další slavná role je také ovšem komického rázu. Jedná se o postavu Johnnyho Englishe, penzionovaného tajného agenta, který se na stará kolena stal učitelem. Toho by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší šílenec. Nicméně zoufalé situace si žádají zoufalých činů, a tak se na scéně objevuje “James Bond z Wishe”.

Na place se během natáčení dokonce potkal i se svou dcerkou Lily. Ta měla premiéru sice už v deseti letech ve filmu Tooth, ale co je to oproti tomu si zahrát s tatínkem. Objevila se tedy v Prázdninách Mr. Beana a také pokračování onoho dobrodružství s nemožným agentem Johnny English se vrací.

Lily se vydala jinou cestou než její otec

Ačkoliv měla dobré podmínky pro to stát se herečkou a její otec by ji v tom zajisté podporoval a pokud by bylo potřeba i pomohl, mladá dáma se rozhodla nakonec vydat jinou cestou.

Ve světě umění nicméně zůstala, jen si namísto herectví vybrala muziku. "Muzika je pro mě vším. Je to celé mé bytí. Bez hudby by pro mě život nebyl nic," prozradila v rozhovoru pro web MyTheatreMates.com dcera slavného otce, která se živí jako burleska.

"Píšu asi od čtrnácti let, miluji psaní příběhů a básní, které korespondují s melodiemi. I dnes to pro sebe vnímám jako výzvu," pokračuje dál ve vyprávění o své vášni Lily.

Být burleskou ovšem neznamená jen umět zpívat a trochu hrát, ten, kdo se chce touto prací živit, musí i takzvaně trochu vypadat. A když si vybavíte pomateného Mr. Beana, rozhodně si neřeknete, že by jeho dcera mohla něco takového dělat.

Jablko padlo od stromu hodně daleko

Opak je ovšem pravdou, Lily se v tomto směru vůbec nepotatila, jablko padlo hodně daleko od stromu a dívka je velmi pohledná mladá dáma. Dnes je jí již devětadvacet let a pokud se chystá kariéru rozjet, má na to ještě spoustu času.

Co je zajímavé, je fakt, že Lily nemá příjmení po svém otci. Proč? V roce 2015 se totiž Atkinson rozvedl s její matkou, uměleckou maskérkou Sunetrou Sastry, se kterou spolu byli pětadvacet let.

Lily do té doby měla příjmení Atkinson, nicméně po tomto otcově kroku si vzala příjmení své matky. Média spekulovala, že to bylo z toho důvodu, že s ním už nechtěla mít nic společného, nicméně toto tvrzení oba dva velmi záhy vyvrátili, když se spolu objevili (a poté ještě mnohokrát) na červeném koberci.

Jak vypadá dcera poťouchlého Mr. Beana se můžete podívat v naší galerii.

