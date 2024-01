Miliony liber, rozepře se sousedy a dohadování s úřady neváhal obětovat devětašedesátiletý Rowan Atkinson, aby si mohl nechat postavit sídlo svých snů. Rozpoutal vlnu pobouření, ale zároveň za svůj počin sklidil ocenění. O co jde a na kterou stranu byste se přidali?

Mohl si to dovolit

Z mnoha rolí, které ztvárnil, Mr. Beana mu sotva někdo „odpáře“. Rowan Sebastian Atkinson (*6. ledna 1955) se narodil v Consettu v anglickém hrabství Durham. Od malička se velmi dobře učil, má titul bakaláře a magistra v oboru elektrotechniky a elektroniky. Od malička ho fascinovala nákladní auta, má na ně řidičák, a na počátku své herecké kariéry se jako řidič náklaďáku živil. Kromě toho je „blázen“ do aut a automobilový závodník, miluje luxusní bydlení.

Také, jak víme, je vynikající herec a komik, držitel mnoha ocenění, se jměním, které se odhaduje na nejméně 110 milionů liber. Svérázné venkovské sídlo mu velkou díru do rozpočtu nejspíš neudělalo.

Handsmooth House z 30. let 20. století, který koupil Atkinson

Venkovské pobouření

Za pouhou „babku“, tedy 2,6 milionů liber, koupil v roce 2006 Atkinson se svou dnes už bývalou manželkou Sunetrou Sastry rozlehlý dům zvaný Handsmooth House z 30. let minulého století, v malebné vesničce a farnosti Ipsden v hrabství Oxfordshire. K tomu ještě 6,5 hektarů půdy. Místní obyvatele, kteří očekávali, že ho zrekonstruuje, pak naprosto šokoval, když se rozhodl dům zbourat.

Po dlouhých letech tahanic se stavbaři dali do práce

Na pozemku byla hlavní obytná budova, vedlejší stavení, garáže a tenisový kurt. Původně Atkinson žádal o povolení nahradit je za rodinný dům s pavilonem pro hosty. S bouráním problém neměl. Ty nastaly až po předložení plánů na jeho vzhled. Jeho žádost měla být zamítnuta. Místní radě se nelíbil hranatý tvar, prosklení a kov, protože to vše dle ní nebylo v souladu s okolní krajinou. Budoucí sousedé se proti stavbě bouřili, nazvali ji „vesmírná benzinka“, psali petice, mluvili o „zrůdnosti“ a pobouření.

Tak vypadá venkovské stavení v nejmodernějším pojetí amerického architekta

Do svého sídla

Ne všichni obyvatelé byli proti, někteří stavbu podporovali. Proti plánovanému zamítnutí se bránil i Atkinson třeba tím, že bílou barvu měl i starý dům, že nejde o „odklon tradice, ale znovuobjevení venkovského domu“. Uklidňoval sousedy, že se nemají čeho obávat, protože on je s krajem sžitý, neboť tam žije třicet let, a jeho dům ráz krajiny nenaruší. Na radu svého poradce v další žádosti uvedl, že to bude první budova ve Velké Británii, kterou navrhnul jeden z předních světových architektů Richard Meier. Proto stavbu podporovali i někteří britští architekti. A to nejspíš rozhodlo. Povolení získal Atkinson po více než deseti letech tahanic.

Ještě jedne pohled na bílý architektonický skvost

Do svého nového domu se nastěhoval koncem roku 2022. Nikoli však se svou ženou, se kterou se po dvaceti čtyřech letech rozvedl (2015), ale s herečkou Louise Ford a jejich ratolestí Islou (2017). Třípatrový prosklený dům se solárními panely a s dřevěnými podlahami má prostorný obývák, pět ložnic a salónky pro hosty, kteří mají k dispozici samostatné ubytování – pension, který s Atkinsonovým sídlem spojuje most. V domě nechybí posilovna, venku bazén a zahrady, které teprve zakládá. Až vzrostou, budou jistě okrasou. Stavba má podzemí garáž, kde má komik svou rozsáhlou sbírku automobilů nesmírné ceny, včetně žlutého beanovského „mini“.

Po dokončení stavby, která ho stála dalších pár milionů liber, získal jeho dům prestižní cenu Královského institutu britských architektů. Naplnila se tak Atkinsonova slova, že se jeho dům stane britským architektonickým dědictvím.

Celý vesnický domek v novém pojetí vám přiblíží následující video (dovnitř se můžete podívat prokliknutím na clutchpoints.com):

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.dailymail.co.uk, clutchpoints.com, www.oxfordmail.co.uk