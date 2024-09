Externí autor 17. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Karla Mráčková byla dlouhé roky rosničkou na TV Nova, pak se ale rozhodla ze showbyznysu odejít a zvolila zcela jinou životní dráhu. Loni moderátorka počasí oslavila padesáté narozeniny, tento věk by jí ovšem hádal málokdo! Jak se bývalá hvězda obrazovek udržuje ve formě a čím se dnes živí?

Pro většinu žen bývá padesátka zlomovým obdobím, Karla Mráčková je ale výjimkou a i po překročení toho věkového milníku vypadá naprosto skvěle.

Bývalá hvězda televizních obrazovek si potrpí na zdravý životní styl, což je podle ní základ veškerého úspěchu.

Trojnásobná maminka za štíhlou postavu vděčí především pravidelnému pohybu. „Dělám gymnastiku. Děkuji trenérce mojí dcery, že se mě ujala. Vzhledem k mému věku jsem moc ráda, že nejsem v ničem omezená a jsem vděčná za to, co všechno mi moje tělo dovolí,“ pochlubila se blondýnka v rozhovoru pro Deník.

Kromě toho si ráda dopřává pohyb na čerstvém vzduchu a nevyhýbá se ani cvičení v domácím prostředí.

„Chodím i běhat a oblíbila jsem si rotoped, což je skvělá, jednoduchá věc, kterou můžeme mít všichni v obýváku. Jen z toho nesmí člověk dělat věšák na šaty," prozradila Karla svoje tipy.

Sport navíc Mráčková doplňuje vyváženým jídelníčkem. „Jde mi o to, abych si zachovala přívětivý vzhled, aby byl můj zdravotní stav co nejdéle dobrý, což by bez zdravého jídla, které nezatěžuje organismus, prostě nešlo," vysvětlila zmíněnému webu.

„Nedávno mi bylo padesát a nikdy by mě nenapadlo, že to bude tak hezké období. Je to určitě i tím, že se cítím fit a díky tomu si tento věk, který už prostě není nízký, užívám. Vrací se mi zásady typu: nepít alkohol, zbytečně se nevystavovat slunci bez ochranného faktoru a jíst zdravou stravu, to je základ," prozradila bývalá rosnička.

Kosmetické zákroky odmítá

Zatímco většina známých žen od určitého věku navštěvují kosmetické salóny a estetické medicíně se rozhodně nevyhýbají, Karla Mráčková to má naopak.

„Vůbec ne. Na kosmetiku nechodím. Možná bych si nějakou drobnou péči klidně dopřála, ale není na to čas. Ale musím říct, že doma pravidelně používám kvalitní kosmetiku, na kterou jsem si navykla, když jsem dělala PR jedné kosmetické značce,“ svěřila se svěží plavovláska s tím, že za produkty rozhodně neutrácí desetitisíce.

„Hodně také používám pleťové masky, ale vůbec ne drahé. Jedna z drogerií prodává neuvěřitelně laciné, ale účinné látkové masky, které si dávám na obličej, a asi mi to pomáhá,“ doplnila.

Ke spokojenému a mladistvému vzhledu nejspíš pomáhá i stálý vztah, která má Karla Mráčková se svým manželem, s nímž letos oslavila 33. výročí. Dvojice spolu má tři syny, z nichž nejmladší se narodil v roce 2009.

„My, starý kůže, hlásíme, že jsme starý kůže. Naštěstí. Naše manželství právě vstupuje do svěžích Kristových let! Před 33 lety žádné mraky na obzoru, štěstí nám nepršelo, přineslo nám ho slunce,“ napsala nedávno Karla Mráčková ke společnému snímku a dala tím jasně najevo, že její manželství i po tolik letech stále vzkvétá.

Po odchodu ze showbyznysu se Karla Mráčková vydala zcela jiným směrem a dnes působí jako ředitelka Odboru komunikace a PR a tisková mluvčí ČZU, kde sama před lety studovala.

Zdroje: Denik.cz, Blesk.cz, Stream.cz