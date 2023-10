Zdánlivě obyčejný letní den v malém městečku nedaleko Nového Brunšviku se pro Denise Laforgeho, obyvatele Grand Falls, změnil v podivnou podívanou. Muž filmoval mračna před masivní bouřkou. Zjevila se v nich tajemná tvář. Takové záběry se povedou jen jednou za život.

Tajemná tvář v mracích

Když se Denise Laforge 1. srpna staral o své rostliny, všiml si na obloze něčeho neobvyklého. Laforge rychle popadl svůj iPhone, aby natočil sérii rychle se pohybujících mraků. V tu chvíli se však stalo něco neočekávaného. Na nebi se zjevil obraz Ježíše.

Muž filmoval mračna a spatřil něco, co mu vyrazilo dech.

Na tříminutovém videu, které se rychle stalo virálním, je slyšet, jak Laforge vykřikuje: "Tvář... tvář... svatá prostoto!". Fascinující video nasbíralo na YouTube více než 1,7 milionu zhlédnutí. Královská tvář v mracích však zmizela stejně rychle, jako se objevila, a diváci zůstali ohromeni a ptali se, co tedy skutečně viděli.

Laforge ke svému videu řekl: "To, co jsem viděl, byla tvář. Nic jiného jsem z toho nevyvodil, ale byl to poměrně děsivý pocit." Laforgeho video zanechalo mnoho lidí v úvahách, zda to, co viděli, byl skutečně nadpřirozený úkaz, nebo jen mimořádný meteorologický jev.

Město Grand Falls, kde Laforge žije, zažívalo v poslední době neobvykle bouřlivé počasí. Oblast zasáhla ničivá bouře, která tragicky zabila 40 angorských koz, když blesk udeřil do stodoly v nedalekém Drummondu a způsobil požár. Před touto událostí město zasáhlo ničivé krupobití.

Sám Laforge k tomu řekl: "Měli jsme podivné léto, co se týče počasí, to byl hlavní důvod, proč jsem si koupil nový iPhone. Nejsem sice lovec bouřek, ale po tom, co se mi stalo, na mraky pohlížím jinak."

Jen jednou za život

Video na YouTube kromě velké sledovanosti nasbíralo i velké množství komentářů. Pod videem se objevilo necelých 3000 komentářů plných údivu a konspiračních teorií.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Lidé byli zděšení a překvapení zároveň, jeden z uživatelů napsal: "Bůh se dívá!". Zatímco jiní zaujali odlehčenější přístup a přirovnávali tvář mraku ke známým postavám, včetně George Washingtona a kapitána Kebaba ze hry Parodius.

Sám Laforge ke svému videu zůstal neutrální. "Musím být neutrální, když jsem video umístil na YouTube. Neříkám, že to nebyla tvář Boha, s jistotou to však nevím."

K videu se vyjádřila i Laforgeova manželka Jinny Soucy: "Jen jsme se na sebe udiveně dívali. Denis si mě vždy dobírá, že se blíží konec světa, tak jsem se ho zeptala, jestli je tohle ta zpráva? Bylo to docela úžasné."

Navzdory údivu a spekulacím, které Laforgeho bizarní video vyvolalo, uvedl vedoucí vědec pro oblačnost George Isaac ze společnosti Environment Canada, že kombinací několika faktorů, jako je turbulence mraků, kapsy vodní páry a specifické světelné podmínky, mohou mraky vytvářet poměrně dramatické obrazce. Jak to však bylo doopravdy, se můžeme dnes jen domnívat.

