Abdul Karim Al-Majed nasedl do auta a nastartoval. „Hurá na dovolenou,” pomyslel si s úsměvem. Za pár minut už odbočoval na dálnici Qassim Road u města Rijád. Slunce se sklánělo k obzoru a nebe zbarvilo do oranžova. Nad ním pluly jemné mraky. Jeden byl však více než neobvyklý.

„Nemohl jsem uvěřit svým očím,” svěřil se později. „Po obloze letěl pták a na něm seděl člověk. Dal se rozpoznat obličej postavy, ruce i špičatý zobák zvířete. Vytáhl jsem proto telefon a úkaz natočil.”

Video následně poslal kamarádovi. Ten mu odepsal, aby ho zveřejnil na Twitteru. Abdul si však nebyl jistý. „Nemám ve zvyku nahrávat obrázky na sociální sítě. Nechal jsem se ale přemluvit.”

Jeho účet během několika málo minut navštívily stovky lidí. „Každý to nějak komentoval,” směje se Al-Majed.

Snímky se tak staly virální. Zatímco někteří obdivovali matku přírodu, další autora obviňovali, že si dělá z lidí legraci a „dítě na ptákovi” je výtvorem Photoshopu. Jiní zase mraky považovali za zprávu od Boha.

Chlapec na ptákovi

„Může to být bytost, chválící Alláha,” napsal jeden z uživatelů. Další upozorňoval: „Koukněte se jak je hubený. Určitě jde o ducha syrského chlapce.” Jiný s ním souhlasil: „Také jsem si vzpomněl na Alana Kurdiho,” odpověděl.

Právě toto dvouleté dítě zaplnilo celosvětové titulky novin poté, co se 2. září 2015 utopilo ve Středozemním moři spolu se svou matkou a bratrem. Patřilo do rodiny syrských uprchlíků, která se snažila dostat do Evropy z Turecka uprostřed evropské uprchlické krize.

Vědci však pro pozoruhodný jev mají racionálnější vysvětlení. Byl vytvořen kombinací příznivých povětrnostních podmínek a psychologického fenoménu.

Promluva z nebes

Podle meteorologů putovala nad Rijádem tzv. péřová oblaka, jež se objevují ve výškách přibližně 10 až 12 kilometrů, kde panuje teplota okolo minus 50 °C. Jsou proto tvořeny krystalky ledu o velikosti až do 0,05 mm.

Jelikož jsou těžké, padají směrem k zemi, kde se do nich opře vítr. Tím se oblak roztáhne do dlouhých ocasů.

Prvního července roku 2022 se navíc zformoval do tvaru, jenž probudil lidskou fantazii neboli tzv. pareidolii. Psychologický jev, při němž náš mozek dotváří neurčité nebo nezřetelné podněty ve smysluplné obrazy.

Typickým příkladem tohoto fenoménu je rozpoznávání tváří, zvířat a jiných objektů ve skalních útvarech, v krápníkové výzdobě nebo v kávové sedlině.

I přesto Abdul Karim Al-Majed na začátek své dovolené nikdy nezapomene. „Byl to jedinečný zážitek, který se jen tak nezopakuje,” říká.

