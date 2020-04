Mrtvá ze Seiny: Pozoruhodný případ záhadné krásky zůstává dodnes nevyřešen

"Byla to podivná doba, ten konec let osmdesátých, ten začátek let devadesátých. Soumračná, vyprahlá, zoufalá, blízká sebevraždě," napsal o konci 19. století literární kritik František Xaver Šalda. Počet sebevražd tehdy skutečně narůstal napříč celou Evropou. A někdy v té době prý skočila v Paříži do Seiny neznámá mladá dívka.