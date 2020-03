Podivné Kaddáfího chování při zahraničních návštěvách: Na Konopišti způsobil šok

Lybijský diktátor Muammar Kaddáfí (1942-2011) proslul nejen krutovládou, ale také nesmyslnými výroky a přepjatým sebevědomím. Považoval se za znalce historie a nadaného spisovatele - a jistě by byl vytvořil velká díla, kdyby mu to čas dovolil. Ti, co s ním přišli do styku, na setkání nikdy nezapomněli. A komu se dostalo té cti s ním hodovat, nezapomněl už tuplem.